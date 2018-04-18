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Салат из пасты и креветок
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Салат из пасты и креветок 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Сытный салат из пасты с помидорами и креветками.
Ингредиенты
Паста (мелкая) 250 г  креветки 150 г  помидоры 2-3 шт  соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
сухой чеснок 1 щепотка
лук 1 шт  майонез 120 мл  Способ приготовления
Отварите пасту до готовности в подсоленной воде. Затем слейте воду и оставьте пасту остывать и окончательно обсохнуть.
Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В то же время отварите креветки. Когда они остынут, нарежьте их небольшими кусочками.
Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте.
Сложите пасту в салатник, добавьте креветки, помидоры и лук. Хорошо перемешайте. Добавьте соль, перец и чеснок, влейте майонез. Тщательно перемешайте. Накройте салатник и поместите в холодильник минимум на 2 часа.
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