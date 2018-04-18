Салат из пасты и креветок

Сытный салат из пасты с помидорами и креветками.

Ингредиенты

Паста (мелкая) 250 г креветки 150 г помидоры 2-3 шт соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

сухой чеснок 1 щепотка

лук 1 шт майонез 120 мл Способ приготовления

Отварите пасту до готовности в подсоленной воде. Затем слейте воду и оставьте пасту остывать и окончательно обсохнуть.

Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В то же время отварите креветки. Когда они остынут, нарежьте их небольшими кусочками.

Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте.

Сложите пасту в салатник, добавьте креветки, помидоры и лук. Хорошо перемешайте. Добавьте соль, перец и чеснок, влейте майонез. Тщательно перемешайте. Накройте салатник и поместите в холодильник минимум на 2 часа.