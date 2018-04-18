6 подарков для твоей подруги

Весна. На улице стало тепло. На деревьях появляются листья, распускаются цветы, греет солнце — в общем, наконец-то пришла пора, когда природа проснулась. И, конечно же, в это время расцветают и чувства, появляется романтичное настроение, хочется радовать свою подругу подарками. В этой статье мы расскажем тебе о нескольких подарках, которые понравятся твоей девушке.

1. Английская соль для ванны

Если твоя девушка любит принимать ванны с различными средствами, улучшающими качество кожи, то один из самых лучших подарков для неё — английская соль для ванны. Английская соль — это природное минеральное вещество, известное как сульфат магния. Она помогает выводить шлаки и токсины из организма, улучшает обмен веществ, снимает боль и усталость. В отличие от соли для ванн, продающейся в розничных магазинах, английская соль не содержит отдушек, красителей, антислеживателей и других добавок. Помимо перечисленного полезного влияния на организм, английская соль способствует укреплению костей, развитию мышечных тканей, красоте и здоровью зубов. В общем, это прекрасное средство, которое обладает множеством полезных для здоровья эффектов. Заказать английскую соль для ванны →

2. Украшение

Самый простой и в то же время самый сложный подарок. Почему? Просто — потому что не нужно думать над оригинальностью, ведь мысль об украшениях приходит сразу, как только ты задумываешься о подарке девушке. Сложно — потому что каждой девушке нравятся разные украшения, и приплюсуй к этому разные размеры пальцев (если выбираешь кольцо) или кистей рук (если это браслет). Выбор большой: от простых украшений из серебра до платиновых; как без камней для поклонницы минимализма, так и с бриллиантами, рубинами, топазами и другими красивыми дополнениями. Но не обязательно покупать дорогое украшение из благородных металлов — можно подарить и бижутерию, если, конечно, твоя подруга её носит. Чтобы выбрать украшение, которое понравится твоей девушке, тебе нужно узнать размер (если речь идёт о кольцах или браслетах), материал, который ей по душе (далеко не каждая девушка любит золото и бриллианты), и смотреть на то, подходит ли оно к ее стилю.

3. Специи

Один из самых лучших подарков для девушки, которая любит готовить. Хорошие специи могут сделать простое блюдо ресторанным, но где их найти? Во многих магазинах продаётся непонятно что под видом дорогих специй, и найти вкусные и ароматные не так и просто. В магазине «Айдиго» ты найдёшь разные наборы специй, которые порадуют даже искушённого повара. Интересный вариант — набор перцев в мельнице из 8 контейнеров из коллекции «Перечная гильдия». В составе набора съёмная перцемолка и индивидуальные контейнеры с перцами. В контейнерах содержатся чёрный, розовый, белый, зелёный перец, а также перцы кубеба, африканский, сычуанский и смесь перцев (чёрный, душистый, розовый, белый и зелёный). Также в наборе есть брошюра, которая поможет выбрать нужный для блюда перец. Плюс этого набора в том, что в составе немолотый перец, что позволяет сохранить аромат и вкус этих приправ. В магазине «Айдиго» ты найдёшь наборы поменьше (на 3 и 6 перцев), а также и другие специи, например коллекцию элитных приправ «Высокая кухня», набор эксклюзивных пряностей «Эталон» и так далее. Заказать специи →

4. Сертификат

Отлично подходит тогда, когда ты хочешь подарить услуги или поход на какое-то определённое мероприятие. Чаще всего дарят сертификаты на услуги, связанные со здоровьем и красотой. Например, неплохим подарком станет сертификат на СПА-процедуры. Там твоя подруга сможет расслабиться и телом, и душой. К тому же СПА-процедуры положительно влияют на организм, так что это принесёт твоей девушке не только расслабление, но и пользу для здоровья. Ещё один беспроигрышный вариант — сертификат на мероприятие, которое ей по душе: например, на посещение концерта её любимой группы или театрального представления. Также хорошим подарком будет сертификат на приобретение вещи, которой ещё нет в продаже, например на предзаказ нового айфона или для раннего доступа к игре. В общем, тут всё зависит от вкусов твоей подруги.

5. Букет

Но не просто цветочный букет, а авторский: из конфет, фруктов, овощей или ягод. В интернет-магазине «Ideal-Buket» мы нашли несколько интересных вариантов. Особенно нам понравился букет «Первый Ягодный», в составе которого есть клубника, голубика, физалис и розмарин. Букет обёрнут в крафт-бумагу. Другой необычный букет — «Огонёк». Он состоит из перцев чили, клубники, лайма, розмарина и мяты. «Мулен Руж» имеет в составе красные розы, несколько видов сухоцветов, зелень, сладкий и острый перец, сливы, гранат, баклажан, помидоры черри, два вида лука, чеснок и авокадо. Этот букет является универсальным и подойдёт как любительнице сладкого, так и поклоннице острых вкусов. «Витаминный день рождения!» имеет в составе красные розы, декоративную капусту, яблоки, лук, чеснок и хлопок. Кстати, вместе с букетом идёт маленький торт из полимерной глины. «Витаминный гигант» — это большой букет, состоящий из зелени, сухоцветов, ротанга, сладкого перца, брокколи, яблок, груш, апельсинов, киви, лимонов и гранатов. В отличие от простого букета цветов, который порадует красотой несколько дней, а после отправится на свалку, представленные выше букеты позволят насладиться разными вкусами свежих овощей, фруктов и ягод. Заказать букет из овощей, фруктов и ягод →

6. Парфюм