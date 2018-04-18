Петербургские врачи смогут выдавать электронные рецепты на лекарства

Петербургские депутаты приняли законопроект, который позволит использовать электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. До этого в городе не было закона, который бы регулировал выписку электронных рецептов. Несмотря на то, что на федеральном уровне такая возможность уже предусмотрена ФЗ «Об обращении лекарственных средств».