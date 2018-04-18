Ещё
Петербургские врачи смогут выдавать электронные рецепты на лекарства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербургские врачи смогут выдавать электронные рецепты на лекарства 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Петербургские депутаты приняли законопроект, который позволит использовать электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. До этого в городе не было закона, который бы регулировал выписку электронных рецептов. Несмотря на то, что на федеральном уровне такая возможность уже предусмотрена ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Когда врачи начнут выписывать электронные рецепты на лекарства, пока неизвестно. Сам законопроект вступит в силу через 10 дней после его опубликования. Решать вопрос о введении электронных рецептов должно правительство Петербурга. Сейчас в Петербурге электронная форма выписки рецептов используется только для льготников.
Собака: последние новости
Как, зачем и почему мы имитируем оргазм – объясняет ученый В России поднимут цены на одежду, обувь и аксессуары 5 часовых новинок января
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников11
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии72
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст6
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение