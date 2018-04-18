Петербургские врачи смогут выдавать электронные рецепты на лекарства 

Петербургские депутаты приняли законопроект, который позволит использовать электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. До этого в городе не было закона, который бы регулировал выписку электронных рецептов. Несмотря на то, что на федеральном уровне такая возможность уже предусмотрена ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Когда врачи начнут выписывать электронные рецепты на лекарства, пока неизвестно. Сам законопроект вступит в силу через 10 дней после его опубликования. Решать вопрос о введении электронных рецептов должно правительство Петербурга. Сейчас в Петербурге электронная форма выписки рецептов используется только для льготников.