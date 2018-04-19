В Петербурге разрешат покупать лекарства по электронным рецептам

Закон, позволяющий горожанам приобретать лекарства по электронным рецептам, принят в третьем чтении Заксобранием Санкт-Петербурга. Когда документ начнет действовать, врачи смогут оформлять своим пациентам не только бумажные рецепты, но и электронные — они будут друг друга дублировать. Пока сроки начала реализации нормативного акта не уточняются, но формально закон вступает в силу спустя 10 дней после публикации. Сейчас система электронных рецептов действует также в Москве. А в Петербурге функционирует система электронных рецептов для лекарств, которые распределяются среди льготных категорий населения.