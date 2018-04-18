Талантливый повар и мотокроссмен представит Кострому на Дельфийских играх

21-летний костромич Егор Гогин — двукратный золотой чемпион конкурса «Абилимпикс» в кондитерской и поварской номинациях. А еще он участник костромского мотоклуба «Дружба» и в соревнованиях по мотокроссу в ЦФО вошел в десятку лучших. Впереди у Егора — Дельфийские игры, пишет «Народная газета». Очень серьезное состязание. Игры пройдут во Владивостоке с 20 по 25 апреля. На них съедутся более 2 тысяч талантов со всей страны. На играх Егору предстоит приготовить мини-закуску одного вида в количестве 5 штук. Затем горячее блюдо — тельное из рыбы с сохранением классической формы в авторской подаче с двойным гарниром из овощей и соусом на выбор. Третье блюдо — это теплый открытый ягодный пирог на основе песочного теста. На все дается 4 часа. Но главная страсть Егора — это торты.

Я люблю дома готовить торты. Каждый выходной что-нибудь придумываю, пытаюсь найти новый крем. Его я сначала должен «опробовать» на себе, а потом уже предлагать другим. Я люблю крем из маскарпоне со сметаной и кокосовые бисквиты. Самый большой торт, что я пек, получился весом 5 килограммов. А на 8 Марта я маме подарил торт «Цитрусовый экзотик» из шести слоев фруктовых муссов. Очень красиво и вкусно, — рассказывает Егор ГОГИН.

Кстати, свое первое блюдо Егор приготовил в 10 лет:

Я с детства люблю вкусно покушать. Поэтому еще в 10 лет сам попробовал приготовить еду. На завтрак родителям решил испечь блины. Получилось! А потом затянуло. Я изо дня в день искал что-то новое.

И сегодня Егор очень любит экспериментировать.

Я люблю совмещать несколько кухонь. Мне нравится и русская, и итальянская. Из русской — я люблю картошку с луком и грибами. Вроде бы просто, а мне нравится. Я очень люблю готовить итальянские пасты — карбонара, болоньезе. Тут я импровизирую со вкусом, ароматами. Добавляю травы — розмарин, тимьян и др.

Интервью с Егором Гогиным читайте здесь. Мы опубликовали и рецепты блюд от талантливого костромича.