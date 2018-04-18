Что за шоколад продают на прилавках Самары, и почему он не проходит проверку «огнем»

Все в норме

Нет предела негодованию интернет-пользователей: «Мы едим пластмассу!», «И это нам продают?!» Однако специалисты спешат успокоить народ. Горящий шоколад — это нормально.

"Горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", — рассказали «Волга Ньюс» в самарском Роспотребнадзоре . При этом в ведомстве уточнили, что, по данным исследований, проводимых ранее, качество и безопасность производимого на территории Самарской области шоколада и шоколадной продукции соответствуют требованиям технического регламента (ТР ТС 021/2011). В связи с этим Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации. В случае же сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, необходимо обратиться в управление для принятия мер. К слову, в апреле специалисты Роспотребнадзора организовали отбор и доставку шоколада в лабораторию для исследований. О результатах будет сообщено дополнительно.

Изучаем этикетку

Позицию Роспотребнадзора поддерживает и доктор химических наук, декан факультета пищевых производств СамГТУ Владимир Бахарев. Вместе с ним журналисты «Волга Ньюс» изучили состав двух горьких шоколадок: производства ООО «Нестле Россия» — «Российский. Горький шоколад с 70% содержанием какао-продуктов» и швейцарской ТМ Lindt — Excellence с 70% какао. «Первым в составе и того, и другого продукта идет какао тертое, вторым — сахар, затем масло какао, — отмечает Бахарев. — Это органические компоненты, именно поэтому они и горят, сахар при поджигании всегда пламенеет. Какао тертое и масло какао являются жировыми компонентами, то есть они по своей природе тоже горючи».

Правда, как отмечает декан, то, что в составе той и другой шоколадки сахар указан на втором месте, не есть хороший признак. А вот насчет какао-порошка, который лидирует по содержанию, можно сказать, что пусть это и наиболее дешевый из какао-компонентов, но поводов для сомнений в том, что в шоколаде есть 70% какао, указанных на упаковке, нет.

В наиболее качественном шоколаде, по словам Бахарева, какао-порошок и масло какао должны занимать две первые позиции, а сахар и остальные ингредиенты — следовать за ними.

"Общий сухой остаток какао-продуктов, включая какао-масло, какао-порошок и какао тертое, составляет в нашем шоколаде 70%, что полностью соответствует ГОСТ P 53041-2008, — прокомментировали «Волга Ньюс» на фабрике ООО «Нестле Россия». — Согласно этому нормативному документу в горьком шоколаде общий сухой остаток какао-продуктов должен составлять 55% — минимум".

Владимир Бахарев, декан факультета пищевых производств Самарского технического университета:

— Все компоненты, входящие в состав настоящего шоколада, способны гореть. В натуральном шоколаде на первом месте в составе стоит какао, на втором — какао масло. В состав может входить сахар, но он не должен занимать первые позиции, это второстепенный компонент в горьком шоколаде. В домашних условиях определить качество шоколада невозможно. В лаборатории можно проверить жирно-кислотный состав и узнать, присутствуют ли в составе более дешевые растительные жиры. Однако эти показатели в горьком шоколаде нигде не регламентированы.

Зачем в шоколаде спирт?

Ингредиенты швейцарской шоколадки в целом нас не смутили. Как уже сказано выше, ничего лишнего: какао-масса, сахар, какао-масло, натуральные бобы ванили. Зато в шоколадке фабрики «Нестле» мы нашли несколько интересных компонентов, к примеру… этиловый спирт. А казалось бы — детское лакомство! С вполне логичным вопросом «зачем?» мы обратились к производителю. «Шоколад производится из какао-бобов, подлежащих полному циклу переработки, — ответили нам. — Далее какао-продукты смешиваются с сахаром, молочными продуктами и другими сырьевыми компонентами с последующим многоступенчатым измельчением и длительным вымешиванием при специально подобранных температурных режимах. Спирт добавляется в данный сорт шоколада для получения особого вкуса и аромата».

Так каким же нормам должен соответствовать шоколад, продающийся на российских прилавках? Ведь на упаковке швейцарского шоколада мы не нашли привычных ГОСТов или ТУ — оно и понятно, ведь продукт заграничный. Впрочем, и на отечественной шоколадке не было заявлено этих стандартов, она была изготовлена по СТО 96436727-008-2016. Это стандарт организации — нормативный документ, утвержденный и применяемый самой компанией для целей стандартизации. Как нам рассказали на фабрике, стандарт разработан в соответствии с нормами Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Кроме того, требования в действующем СТО не противоречат ГОСТ 31721 — 2012 «Шоколад. Общие технические условия», а также требованиям технических регламентов. И все же, стоит понимать, что ТУ и СТО — это стандарты, которые организации разрабатывают самостоятельно.

Елена Овсянникова, основатель шоколадной лаборатории Chocola:

— Разница между настоящим натуральным горьким шоколадом и дешевой плиткой колоссальная — как на вкус, так и по составу. Состав классического шоколада очень прост: какао тертое, какао-масло, сахар, ванилин и лецитин. Последние два ингредиента необязательны, летицин и вовсе добавляют для текучести шоколада во время заливки в формы. Многие производители стараются сэкономить, заменяя им дорогое какао-масло. Так что тут дело в пропорциях — сам по себе лецитин не опасен. Также качество шоколада зависит от сорта какао-бобов.