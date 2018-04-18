Минздрав выступил за запрет рекламы «вредных» продуктов с участием детей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости Минздрав РФ в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить рекламу пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров, добавленных простых сахаров и соли, направленную на детей и с их участием, об этом говорится в обновленной версии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Как следствие уточненных формулировок, изменились и стали более конкретными следующие положения стратегии — запрет направленной на детей и/или с участием детей рекламы пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров, добавленных простых сахаров и соли. Мы подчеркиваем специально, что не просто трансжиров, а искусственных трансжиров, не просто простых сахаров, а добавленных простых сахаров. Это осмысленные добавления производителей, которые плохо влияют на здоровье населения", — пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов.

В ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности он добавил, что в России в последние годы наблюдается рост случаев «избыточного веса и ожирения» среди детей.

"Нам надо принимать, безусловно, меры, чтобы остановить этот процесс, хотя бы перестать рекламировать на экранах", — считает представитель Минздрава.

К продуктам, содержащим вредные добавки, Ипатов отнес, в частности, шоколад и майонез. При этом, как отметил эксперт, процентное содержание жиров и трансжиров производителями на этикетках не указывается.