Ещё
Минздрав выступил за запрет рекламы «вредных» продуктов с участием детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав выступил за запрет рекламы «вредных» продуктов с участием детей 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав РФ в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить рекламу пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров, добавленных простых сахаров и соли, направленную на детей и с их участием, об этом говорится в обновленной версии документа, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Как следствие уточненных формулировок, изменились и стали более конкретными следующие положения стратегии — запрет направленной на детей и/или с участием детей рекламы пищевой продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, искусственных трансжиров, добавленных простых сахаров и соли. Мы подчеркиваем специально, что не просто трансжиров, а искусственных трансжиров, не просто простых сахаров, а добавленных простых сахаров. Это осмысленные добавления производителей, которые плохо влияют на здоровье населения", — пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов.
В ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности он добавил, что в России в последние годы наблюдается рост случаев «избыточного веса и ожирения» среди детей.
"Нам надо принимать, безусловно, меры, чтобы остановить этот процесс, хотя бы перестать рекламировать на экранах", — считает представитель Минздрава.
К продуктам, содержащим вредные добавки, Ипатов отнес, в частности, шоколад и майонез. При этом, как отметил эксперт, процентное содержание жиров и трансжиров производителями на этикетках не указывается.
РИА Новости: последние новости
Минздрав предложил маркировать продукты в зависимости от их пользы В Калмыкии пройдет фестиваль тюльпанов, которые уже зацвели в степях Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников11
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии72
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст6
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение