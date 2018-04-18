Итальянская фокачча: три лучших рецепта, которые повторит любая хозяйка

Фокачча — это вид итальянского хлеба, один из старинных рецептов богатой мучными изделиями итальянской кухни. Фокачча в переводе означает «хлеб, испеченный в очаге». То есть изначально этот вид хлеба пекли прямо в печи, на камнях.

Хлеб фокачча считается предшественником пиццы

Он бывает как круглым, так и прямоугольным. Это пышная очень маслянистая лепешка с неровной поверхностью, с пористым мякишем и хрустящей корочкой. В отличие от пиццы, хлеб фокачча бывает как тонким, так и более высоким и пышным. Его подают как добавку к разным блюдам, а также как самостоятельную закуску. Лепешка фокачча, состоящая из плотной хрустящей верхней и нижней корочки со слоем нежного мякиша, легко разделяется вдоль. Поэтому в середину лепешки часто добавочно кладут всякие наполнители: сыр, мясо, колбасу, сладкий перец и даже фрукты. Многие считают фокаччу предшественницей пиццы. Во многом так и есть: фокачча, как и пицца, готовится из простейшего дрожжевого теста, однако в отличие от последней, в тесто для фокаччи кладут много оливкового масла. Для вкуса используют всевозможные добавки: тмин, розмарин, базилик, орегано, кунжут, тертый сыр, жареный лук, ломтики обжаренного бекона, кусочки сладкого перца, помидоров и, конечно же, оливки. Также неотъемлемой частью посыпки является крупная соль. Готовую лепешку часто дополнительно посыпают рубленой зеленью и измельченным чесноком. Не удивительно, что фокачча из хлеба со временем трансформировалась в самостоятельную закуску. По-видимому, эти добавки постепенно становились все изощреннее и обильнее, а слой теста — все тоньше. В результате и появилась ныне любимая во всем мире пицца.

Генуэзская фокачча с оливковым маслом и розмарином

Генуэзская фокачча с розмарином

Генуэзская фокачча с розмарином

Понадобится:

4-5 стаканов белой муки;

1 1/2 стакана воды;

2/3 стакана оливкового масла;

2 ч. ложки соли;

2 ст. ложки сухих дрожжей;

1 ст. ложка сахара;

2 ст. ложки свежего рубленого розмарина;

1/2 ч. ложки свежемолотого черного перца;

немного крупной соли.

Приготовление:

Просейте муку, добавьте соль, сахар, влейте теплую воду и оливковое масло. Замесите ингредиенты, накройте полотенцем и отложите на 10 минут.

Раскатайте тесто в прямоугольник и поместите на противень, обильно смазанный растительным маслом. Кулинарной кистью смажьте тесто смесью оливкового масла и воды. Посыпьте свежим рубленым розмарином и молотым перцем. Пальцами сделайте углубления по всей поверхности теста.

Накройте хлеб и дайте ему подняться, пока он не удвоится в объеме. После чего посыпьте крупной солью и поставьте в разогретую печь на среднюю стойку, чтобы огонь равномерно прогревал противень как сверху, так и снизу. Выпекайте при температуре 210°С в течение примерно 20 минут.

Готовую фокаччу остужайте на решетке, чтобы нижняя корочка сохранила хрусткость. Посыпьте лепешку дополнительно любой зеленью и подавайте теплой.

Фокачча с помидорами черри и жареным луком

Фокачча с помидорами черри

Понадобится:

1 3/4 стакана теплой воды;

2 ч. ложки сахара;

1 ст. ложка сухих дрожжей;

4 1/2 стакана муки;

1/2 стакана оливкового масла;

1 ст. ложка соли;

1 ч. ложка сахара;

200 г помидоров черри;

1 небольшая луковица;

1 ч. ложка тмина.

Приготовление:

Соедините теплую воду, сахар и дрожжи. Дайте смеси постоять до вспенивания дрожжей.

Добавьте в опару половину оливкового масла, муку и соль. Замесите тесто вручную на посыпанном мукой столе (или в блендере с насадкой «крюк»). Месите, пока тесто не станет гладким и упругим.

Поместите тесто в миску, накройте и поставьте в теплом месте на 1 час — тесто должно подняться вдвое.

Разогрейте духовку до 210-220°С.

Обильно смажьте противень маслом, выложите тесто на противень и руками разровняйте его по размеру противня. Накройте противень полотенцем и дайте тесту еще 30 минут на подъем.

Тем временем мелко порежьте луковицу и обжарьте ее с ложкой растительного масла до мягкости. Помидоры черри вымойте и разрежьте напополам.

Кончиками пальцев сделайте углубления по всему тесту. Щедро смажьте его оливковым маслом и разложите в углубления помидоры (срезами вверх) и жареный лук. Посыпьте все тмином с крупной солью и отправляйте противень в духовку.

Выпекайте 15-20 минут — до золотистого цвета. Для сохранения хрустящей нижней корочки удалите фокаччу из противня и дайте ей постоять прямо на стойке выключенной духовки в течение еще нескольких минут.

Фокачча с черными оливками и молотым перцем

Оливки — как черные, так и зеленые — одна из самых распространенных добавок к фокачче

Оливки — как черные, так и зеленые — одна из самых распространенных добавок к фокачче

Понадобится:

2 ч. ложки сухих дрожжей;

1 ч. ложка сахара;

1 ч. ложка соли (для теста);

3/4 стакана теплой воды;

6 ст. ложек растительного или оливкового масла;

2 стакана муки, плюс немного дополнительно;

1 стакан оливок без косточек;

1/2 ч. ложки свежемолотого черного перца;

1/3 ч. ложки крупной соли (для посыпки).

Приготовление:

Объедините 3/4 стакана теплой воды, дрожжи, сахар, соль для теста и половину масла в глубокой миске. Заполните раковину наполовину теплой водой и поставьте миску в теплую воду на 10 минут (или пока дрожжи вспенятся).

Просейте муку в большую миску, сделайте «колодец» в центре, добавьте дрожжевую смесь. Руками замесите тесто и соберите его в ком.

Месите тесто на посыпанной мукой поверхности в течение 8-10 минут (или до гладкой и упругой консистенции). Поместите его в большую смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и дайте постоять в течение 45 минут, или пока тесто удвоится в размере.

Разогрейте духовку до 230°C. Смажьте противень маслом. Немного помесите тесто на посыпанной мукой поверхности (2-3 минуты). Раскатайте его скалкой до размера противня (толщиной 1-1,5 см).

Поместите тесто на подготовленный противень. Посыпьте нарезанными пополам маслинами, крупной солью и молотым черным перцем. Пальцами нажмите на оливки, чтобы погрузить их в тесто. Накройте чистым полотенцем и дайте фокачче на подъем еще 15 минут.

Выпекайте в течение 20-25 минут (или пока фокачча не подрумянится). Вынув из печи, смажьте поверхность выпечки оливковым маслом.

Приятного аппетита! Вот еще интересные рецепты хлебных изделий из различных национальных кухонь:

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