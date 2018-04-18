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Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела
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Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Грустная новость для поборников здорового питания — полезные продукты тоже могут быть виновниками плохого телесного запаха. Ученые одного из университетов Чехии назвали продукты, которые способствуют появлению неприятного запаха от человеческого тела, об этом сообщило издание «Актуальные новости».
Одним из наиболее активных провокаторов ухудшившегося телесного запаха исследователи называют алкоголь.
«Человек после выпивки начинает обильно потеть: спирт метаболизируется в уксусную кислоту, а потом выделяется через поры», — объяснили научные специалисты возникновение запаха после употребления спиртного.
Также, по их словам, к подобной проблеме может привести постоянное употребление красного мяса и продуктов, имеющих в своем составе высокие уровни метиловых соединений. Например, можно начать не слишком хорошо пахнуть, если употреблять много шпината и свеклы. Один из полезнейших овощей на свете — капуста — тоже к сожалению способствует тому, что тело плохо пахнет.
«В брюссельской, белокочанной, цветной капусте и брокколи содержится сера — вещество, имеющее резкий неприятный запах, который, смешиваясь с потом, усиливается», — заявили чешские исследователи.
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