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Минздрав предложил ввести акцизы на сладкие напитки
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Минздрав предложил ввести акцизы на сладкие напитки 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав РФ выступает за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.
"Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов в ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, эта мера уже реализована в ряде стран мира.
"Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара", — говорит эксперт.
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