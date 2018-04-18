Минздрав предложил ввести акцизы на сладкие напитки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости Минздрав РФ выступает за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

"Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов в ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, эта мера уже реализована в ряде стран мира.