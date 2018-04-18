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Вьетнамцы годами выжимали кофе из старых батареек
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Вьетнамцы годами выжимали кофе из старых батареек 

Lenta.ru 20 минут назад
Полицейские во вьетнамской провинции Дакнонг обнаружили семейное предприятие, наладившее производство кофе с использованием черного порошка из старых щелочных батареек. Об этом сообщает издание TuoiTreNews.
По словам владелицы предприятия, «грязный» кофе получали путем смешения измельченных кофейных зерен с другими материалами, включая грязь и пыль. Порошок из-под батареек использовался, чтобы окрасить получившуюся смесь.
Женщина призналась, что держит производственный объект в течение многих лет, с начала 2018 года предприятие поставило на рынок более трех тонн своей продукции. Во время рейда на заводе полицейские обнаружили 12 тонн «грязного» кофе.
По словам химиков, черный порошок из батареек, который по сути является двуокисью марганца, может вызвать сильное отравление. Даже 0,5 миллиграмма на литр воды представляет опасность. Также в батарейках обычно содержатся и другие высокотоксичные элементы: свинец, ртуть, цинк, кадмий и мышьяк.
Ранее сообщалось, что японский изобретатель-кулинар Йокитомо Симотаи создал кофе из чеснока, в котором нет кофеина.
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