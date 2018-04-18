19 разнообразных рецептов с рисом

Рис едят все и везде. И не просто так едят — он основа великого множества традиционных блюд и в этом смысле чемпион среди круп: каши и карри, плов и ризотто, паэлья и роллы с суши — и так далее, и так далее. Таким не могут похвастаться ни гречка, ни перловка, ни пшено. Вот два десятка рецептов, в которых рис играет главную роль: ризотто из риса венере по рецепту Уильяма Ламберти, два узбекских плова и один азербайджанский, плов с утиными потрохами Влада Пискунова, каталонский рис с треской по традиционному рецепту из книги Жоана Рока, шефа жиронского ресторана El Celler de Can Roca, — и много чего еще.

Сладкий рис с чесноком, креветками и рукколой

Китайский (с некоторыми европейскими вкраплениями) рецепт, для которого нужны ловкость рук и таймер, — креветки в соусе должны приготовиться в то же время, что и рис. Соус для суши легко меняется на смесь рисового уксуса с рисовой водкой и сахаром. Рисовая водка, опять же, может быть заменена сладким хересом. Сладкий рис с чесноком, креветками и рукколой

Сабза-плов

Азербайджанский плов отличается от узбекского тем, что рис и начинка готовятся отдельно. Этот — с мясом, тушенным в большом количестве зелени. Сабза-плов

Рис с треской и цветной капустой

Рецепт из книги «Корни» повара Жоана Рока. Каталонцы готовят это блюдо зимой, потому что именно тогда на рынках появляется лучшая цветная капуста. Если захочется, капусту можно заменить бобовыми и артишоками. Рис с треской и цветной капустой

Зеленый карри с курицей и рисом

Под карри здесь подразумевается густое жидкое блюдо с овощами и мясом (в данном случае с курицей), к которому отдельно подается сваренный рис. Но если в индийский карри чаще добавляют всевозможные пряности, в том числе смесь специй «Карри», то в этой версии сделан акцент на остроту и некоторую кисловатость, за которые отвечают перец чили и лимонная трава. Зеленый карри с курицей и рисом

Зеленый карри с курицей и рисом считается блюдом Юго-Восточной Азии. И хотя оно имеет тайское происхождение, способ приготовления все же позаимствован из индийской кухни. Под карри здесь подразумевается густое жидкое блюдо с овощами и мясом (в данном случае с курицей), к которому отдельно подается сваренный рис. Но если в индийский карри чаще добавляют всевозможные пряности, в том числе смесь специй «Карри», то в этой версии сделан акцент на остроту и некоторую кисловатость, за которые отвечают перец чили и лимонная трава.

Баклажаны с рисом и йогуртом

Печеные баклажаны начиняются рисом, присыпаются сухарями и запекаются в духовке. Подавать хорошо с йогуртом — ну или со сметаной. Баклажаны с рисом и йогуртом

Рис с грибами и цветной капустой

Шампиньоны превращаются в пюре, а рис готовится с вином, чесноком, кокосовым молоком и лимонным соком. Рецепт Хосе Рамиреса-Руиса, сооснователя и шефа нью-йоркского ресторана Semilla. Рис с грибами и цветной капустой

Ризотто из риса венере с авокадо и карпаччо из сибаса

Черный рис венере — итальянский продукт и к азиатскому дикому рису отношения не имеет, поэтому менять его на какой-то другой рис не советуем. Рецепт Уильяма Ламберти. Ризотто из риса венере с авокадо и карпаччо из сибаса

Рисовая каша

Утренняя рисовая каша, которая благодаря сгущенному молоку, апельсинам и ванили превращается в праздник. Сгущенку можно заменить тростниковым сахаром. Рисовая каша

Кем-то любимая с детского сада, а кем-то вспоминаемая с недовольством, рисовая каша может и должна быть вкусной. Этот рецепт оценят любители сладкого — и особенно дети. Молоко для рисовой каши берем обычное и сгущенное. Рис — тот, что лучше впитывает соки. Поэтому пропаренный рис не сгодится, а вот арборио или обычный краснодарский — в самый раз. Для более диетичного варианта добавьте вместо сгущенки тростниковый сахар, но при этом увеличьте количество пастеризованного молока. Апельсины можно заменить на яблоки и присыпать готовую кашу корицей. Чтобы рисовая каша не пригорала, не сводите с нее глаз и постоянно помешивайте.

Ленивые голубцы с курицей

Сложносочиненный рецепт, в котором присутстуют даже непривычные для голубцов репа, имбирь и тростниковый сахар. Обилие действий и ингредиентов компенсируется тем, что закручивать голубцы в капустный лист не придется. Ленивые голубцы с курицей

Долма

Праздничное кавказское блюдо, в котором рис, смешанный с овощами или мясом, заворачивается в виноградные листья. Важный нюанс — виноградные листья должны быть молодые и свежие, иначе их трудно будет разжевать. Долма

Долма — это восточные голубцы, только вместо капусты фарш оборачивают в виноградные листья. А еще это самое праздничное блюдо Армении. Есть много секретов, благодаря которым это блюдо получается наиболее вкусным, но один из них очень важен — листья винограда должны быть молодыми и свежими, иначе сколько не вари, все равно будут жесткими. Долму подают с соусом из мацони, традиционного армянского кисломолочного напитка. Приготовить этот соус очень просто: нужно смешать 250 мл мацони с зубчиком толченого чеснока.

Авголемоно

Один из важнейших греческих супов, главные ингредиенты которого — рис, яйца и лимонный сок. Один из немногих европейских супов, имеющих ярко выраженный лимонный вкус. Авголемоно

Ферганский плов

Для ферганского плова понадобится рис девзира розовато-кирпичного оттенка. Поскольку на рынке его часто продают на вес, то наберитесь терпения и тщательно рис переберите, чтобы избавиться от камней и мусора. Ферганский плов

Плов с утиными потрохами

Вроде бы похоже на другие рецепты плова, только вместо мяса — утиные потроха, а сам плов запекается в духовке до корочки. Рецепт, которым с нами поделился Влад Пискунов, ныне бренд-шеф ресторана «Матрешка». Плов с утиными потрохами

Плов с тыквой и айвой

Узбекский плов, в котором нет мяса, зато есть тыква и айва, которые в сочетании с морковью делают из плова практически кондитерское изделие. Плов с тыквой и айвой

Аранчини

Старинный сицилийский фастфуд — туго склеенный рисовый шарик, внутри которого помещается что угодно — от зеленого горошка и расплавленной моцареллы до копченого бекона. Аранчини

Роллы «Калифорния» с крабом

Одни из самых востребованных японских роллов, придуманные для американцев японским поваром Итиро Маситой. Рецепт — из московского ресторана Sumosan. Роллы «Калифорния» с крабом

«Калифорния», придуманная японцем Итиро Маситой для американцев — собственно в Калифорнии, — стала блюдом интернациональным и особенно полюбилась почему-то русским. То, как правильно делать эти роллы, нам показал корейский повар из ресторана Sumosan, одного из тех немногих японских ресторанов Москвы, где за качество еды можно не беспокоиться

Овощная паэлья

Паэлья по рецепту испанского повара Хорхе де Анхеля Молинеры. Успех этого блюда заключается в рисе под названием «бомба» и в специальной сковородке. Овощная паэлья

Липкий рис с манго

Жасминовый рис пропитывается кокосовым молоком и подается с манго и кунжутом. Единственная сложность — найти в России манго подходящего качества. Липкий рис с манго

Яблоки с рисом