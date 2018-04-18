Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram

Аккаунт виртуальной Instagram-модели Микелы Соуса (@lilmiquela), на который подписано свыше миллиона человек, был взломан. Ответственность за «угон» взяла на себя девушка по имени Бермуда (@bermudaisbae) — другой знаменитый персонаж, созданный при помощи компьютерной графики.

Захватчица ненадолго заменила фотографию профиля Соусы на собственную и разместила несколько постов. В частности, придерживающаяся диаметрально противоположных политических взглядов Бермуда благоприятно отозвалась о президенте США Дональде Трампе , тогда как Соуса прославилась именно как борец за права трансгендеров, чернокожих и как сторонник идей мультикультурализма.

Администрация Instagram вернула аккаунт владелице накануне вечером. Как отмечает TechCrunch, ранее Бермуда взламывала и другие учетные записи своей соперницы, в том числе на музыкальном сервисе Spotify.

Ни Соусы, ни Бермуды в реальности не существует. Обе девушки являются симуляциями, сгенерированным на компьютере. Кто стоит за их созданием, неизвестно.

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По легенде, американка бразильского происхождения Микела Соуса «родилась» в 1998 году, а Instagram-аккаунт завела в 2016-м. Модель регулярно появляется на обложках журналов, сотрудничает с модными домами, рекламирует продукцию и участвует в благотворительных акциях.