Минздрав хочет ввести акцизы на сладкие напитки

Российское министерство здравоохранения предложило установить акцизы на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. инициативу включили в обновленную версию проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, передает РИА «Новости»

Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров

— текст документа.

По словам ведущего научного сотрудника ведомственного центра профилактической медицины Петра Ипатова, эта мера уже реализована в ряде стран мира.

Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара

— Петр Ипатов.

В минувшем году в бюджет Московской области поступило порядка 23 миллиардов рублей по акцизам на спиртные напитки. В министерстве потребительского рынка и услуг такую динамику назвали позитивной.