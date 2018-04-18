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Минздрав хочет ввести акцизы на сладкие напитки
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Минздрав хочет ввести акцизы на сладкие напитки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российское министерство здравоохранения предложило установить акцизы на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. инициативу включили в обновленную версию проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, передает РИА «Новости».
Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров
— текст документа.
По словам ведущего научного сотрудника ведомственного центра профилактической медицины Петра Ипатова, эта мера уже реализована в ряде стран мира.
Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара
— Петр Ипатов.
В минувшем году в бюджет Московской области поступило порядка 23 миллиардов рублей по акцизам на спиртные напитки. В министерстве потребительского рынка и услуг такую динамику назвали позитивной.
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