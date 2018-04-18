Как есть и худеть: советы Сергея Пархоменко

Наставник команды синих в шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, автор системы результативного фитнеса Сергей Пархоменко , рассказывает, как обрести здоровое и подтянутое тело.

Голодать нельзя. Основные ошибки тех, кто хочет похудеть, кроются в том, что люди, не разобравшись с питанием, бросаются в омут радикальных диет, упражнений. Любая диета — это ограничение, и его невозможно соблюдать долго, потому что голод — наша фундаментальная потребность, которая требует удовлетворения. Мы должны есть и имеем право делать это вкусно. Я всегда весил около 100 килограммов. И за последние годы этот показатель не изменился, но качество тела стало другим, что напрямую связано с питанием. От него зависит 95 процентов успеха.

Сладкое есть можно и нужно. Сахар — причина большинства патологий, раннего старения организма. Это самый дешевый консервант, который изобрел человек, в природе он не встречается. Как только вы исключите его из своего рациона, отпадет проблема с набором сухой мышечной массы и похудением. Но это не означает, что вы должны лишать себя сладкого, ведь от него мы получаем удовольствие. Вы можете есть фрукты, все, что из них производится, и натуральный мед. Они в отличие от сахара насыщают. Человек прожорлив, только когда употребляет шлаки, потому что такая пища не дает энергии, она сама требует силы на усвоение. Потому после очередной булки вам нужна еще и еще одна. С фруктами история обратная. Есть их лучше в первой половине дня, но если так получилось, что вы усиленно физически трудились целый день, то вполне можете себе позволить гроздь винограда или яблоко вечером.

Вместо курицы — дичь. Современные производители гонятся не за качеством, а за количеством продукции, поэтому куриное мясо зачастую анаболизировано. То есть животных обкалывают анаболическими стероидами, усиливающими рост тканей. Коров прикармливают оральными стероидами, чтобы они давали больше молока. И в результате у вас на столе оказывается совершенно неполезное мясо и молочные продукты, которые повышают уровень женского полового гормона эстрогена. От такой еды разбалансируется гормональная система. У мужчин, которые постоянно употребляют подобные продукты, телосложение меняется по женскому типу. Поэтому все молочное нужно исключить, как и красное и куриное мясо. Что же вам останется? Яйца, богатейший мир вегана с его растительными продуктами, рыба. Если жить не можете без мяса, то выбирайте индейку, перепелок, утку.

Варите и запекайте. В подвергнутых высоким температурам растительных маслах содержатся трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую деятельность и здоровье в целом. Про обжарку забудьте. Поверьте, все, что вы любите, может быть приготовлено вкусно: котлеты на пергаменте в духовке, рыба — не в кляре во фритюре, а на пару. Есть нужно маленькими порциями, 5−8 раз в день, то есть каждые полтора часа. В таком режиме вы никогда не поправитесь, потому что пища мгновенно усваивается. А если прийти голодным после рабочего дня, наброситься на еду и проглотить зараз весь дневной рацион, то лишние килограммы обеспечены.

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Полные — не слабые. В проекте «Взвешенные и счастливые люди» я — наставник, старший товарищ, как угодно, но не тренер. Моя цель — помочь, дать знания, правильно поставить задачи и распределить нагрузку. Людям с большим весом труднее терять свои килограммы, потому что их обмен веществ не активен. Но это не означает, что они слабаки. Их лишний вес — это аккумуляторы, батареи. Худой человек буквально минут за сорок тратит все свои энергетические запасы, а полный, даже с такими жировыми отложениями, готов к полумарафону, что я и доказал на проекте. Поэтому не нужно себя недооценивать и бояться физических нагрузок.

Две минуты на спорт. Нет никакого смысла качать пресс, если он скрыт под жиром. Поэтому основа основ — питание, а уже затем упражнения. Многие жалуются на отсутствие времени, на этот случай есть упражнения, тратить на которые придется по минуте в день, и делать их можно где угодно. Первое — это «стульчик», оно укрепляет мышцы ног и бедер. Прислонитесь спиной к стене, поставьте ноги на ширине бедер, согните колени, скользя вниз по стене, чтобы они сделали угол 90 градусов. Постойте так минуту. Второе — отжимания, но необычные. В течение 30 секунд медленно опускаетесь к полу, а затем 30 секунд медленно поднимаетесь. По нагрузке это упражнение равносильно 100 повторениям в быстром темпе и так же эффективно задействует мышцы рук, грудной клетки и спины.

Отдыхайте больше, чем тренируетесь. Мы свое тело модернизируем в лучшую сторону не во время занятий спортом, а когда восстанавливаемся. Поэтому если хотите спать, то идите и ложитесь хоть средь бела дня. Режим восстановления не должен быть меньше, чем режим тренировок. Вид спорта особого значения не имеет, будь то йога, бодибилдинг, бег. Если вы любите играть в футбол, не ходите в тренажерный зал, нравится плавать — не тащите себя насильно на бокс. Выберите нагрузку себе по душе.

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