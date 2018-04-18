50 фактов о похудении, которые вас удивят

Недостаток кальция в организме может привести к набору веса, чем опасна любовь к обезжиренным продуктам и еще 48 фактов о снижении веса.

Количество съеденного за ужином зависит от освещения

Чем ярче свет, тем меньше вы съедите — к такому выводу пришли немецкие ученые. Недостаток света искажает размер порции (она кажется меньше), и количество съеденного контролировать сложнее.

15 минут прыжков со скакалкой равнозначны 60 минутам бега

По биомеханике бег — серия прыжков с расслабленной фазой полета после толчка. При работе со скакалкой одновременно сокращаются мышцы голени обеих ног и совершаются круговые движения в плечевых суставах. Это почти в 4 раза увеличивает нагрузку.

Есть можно все Главное правило хорошей фигуры: соблюдение баланса КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Для худеющих баланс выглядит так: 50% белков, 30% жиров, 20% углеводов. Количество калорий зависит от уровня физической активности. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Дефицит нутриентов может привести к проблемам со здоровьем.

От обезжиренных продуктов можно поправиться

Молочные продукты содержат витамины A, D, E, K, но без жиров они не усваиваются. Липиды подают сигнал в мозг о насыщении. Если в блюде их нет, мы съедаем гораздо больше.

Для придания вкуса в обезжиренные продукты добавляют сахар, а это — быстрые углеводы, от которых можно поправиться.

Вес зависит от состояния зубов

Доказано: люди с сильным износом жевательной поверхности, заболеваниями зубов и ротовой полости набирают вес в два раза быстрее. Причина: нарушение пищеварения и обмена веществ из-за недостаточного пережевывания пищи.

Краткосрочные диеты не работают

В первую очередь организм расстается с водой и только потом — с жировыми клетками. Медленный сброс веса предполагает комфортный режим питания без голодания и стресса, за счет чего диета переносится легче. Быстрое похудение негативно сказывается на работе ЖКТ и чревато пищевыми срывами и набором лишних кило.

У людей с избыточным весом нормальный метаболизм

Люди с избыточной массой тела тратят больше энергии. Каждое движение и поворот обходится им на несколько калорий больше. Исследования показали, что обмен веществ у полных людей примерно такой же, как и у худых.

Набор веса — длительный процесс

Набор веса длительный процесс, как и похудение. Если после куска торта весы показали +300 грамм — это вода, а не жир. Утром вес придет в норму. Для того, чтобы набрать, необходимо систематически нарушать баланс КБЖУ и переедать.

Ароматерапия помогает похудеть

Есть ароматы, посылающие в мозг сигналы о насыщении. Например, запах перечной мяты, яблок и бананов. Держите на рабочем столе флакончик с эфирным маслом и периодически подносите его к носу при приступах сильного голода. Выбирая яблоко или банан в качестве перекуса, старайтесь разжевать его как можно медленнее, чтобы продлить аромат.

Идеальный перекус — кедровые орехи

Британские ученые выяснили: кедровые орехи способствуют выработке холецистокина — гормона, посылающего сигнал о насыщении. По питательной ценности они превосходят овощи, фрукты, хлеб и мясо. Дополнительный бонус: кедровые орехи содержат витамины A, B, C, D, E, дубильные вещества, клетчатку и углеводы.

Владельцы собак медленнее набирают вес Ученые Мичиганского университета подсчитали, что хозяева домашних животных ежедневно совершают на 34% больше движений! Прогулка с собакой — отличная кардионагрузка, в три раза повышающая энергозатраты.

На диете позволено сладкое

Для большинства сладкое — вознаграждение. По этой причине малейший стресс они «заедают» конфетами. Умеренное потребление сладкого не скажется на фигуре. Отдавайте предпочтение темному шоколаду и фруктам. Помните, ПП-выпечка и натуральные конфеты из сухофруктов не менее калорийны, чем традиционные десерты. Не увлекайтесь!

Дефицит кальция повышает аппетит

Специалисты медицинского факультета Лавала провели исследование: разделили женщин, склонных к полноте на две группы и предложили разный рацион питания. Основу меню первой группы составляли продукты с высоким содержанием кальция, второй — с низким. Результат: меню, обогащенное кальцием, помогает худеть в несколько раз быстрее.

Поздний ужин не сказывается на фигуре

Главное правило снижения веса: расход энергии больше поступления калорий. Время последнего приема пищи должно быть не позднее, чем за 3 часа до сна. Если вы «сова», поздний ужин не только допустим, но и показан (у людей с разными циркадными ритмами отличается режим работы обмена веществ).

Затяжные диеты неэффективны

Ученые калифорнийского университета доказали: длительное пребывание на диете снижает ее эффективность. Чтобы продолжать худеть, необходимо разнообразить меню и практиковать регулярные физические нагрузки.

Продуктов с отрицательной калорийностью не существует

Распространенный миф: на переваривание определенных продуктов (сельдерея, например) требуется больше калорий, чем они дают. Некоторые овощи и фрукты помогают ускорить обмен веществ: редис, брокколи, грейпфрут, спаржа, морковь и прочие. Их калорийность стремится к нолю. Заедая ими жирную пищу, похудеть не получится!

«Жидкие калории» в счет

Сидящие на диетах скрупулезно считают каждую калорию, забывая добавить чай, кофе, соки. Чашка стандартного латте 500 мл — 256 ккал, фреша — 180! Если ваша цель — похудеть, пейте воду с долькой лимона и веточкой мяты.

Время десерта — 17.00 Французский диетолог Ален Делабо уверен: причина лишнего веса — неумение «слушать» организм. Гормоны вырабатываются по суточному «расписанию». Пик синтеза кортизола, принимающего участие в пищеварении, — утро. Поэтому Ален советует съедать больше жиров на завтрак.

Быстрые углеводы лучше усваиваются к вечеру — с ними аминокислота триптофан доставляется в мозг и способствует выработке серотонина — гормона счастья. Это защищает от пищевых срывов перед сном. Делабо говорит: «Лучшее время для десерта: 16.00 — 17.00».

Зимой легче худеть

Зимой многие поправляются. Причина: уменьшение двигательной активности, а не замедление обмена веществ (еще один распространенный миф!). При минусовой температуре скорость метаболизма возрастает (для выработки тепла), и калории сжигаются быстрее.

Мужчины худеют быстрее

Ученые установили: мужчины худеют в два раза быстрее. Причина: в регуляции женского метаболизма принимают участие гормоны, готовящие организм к беременности. Когда он недополучает калорий, любой поступивший продукт откладывается в качестве резерва, трансформируясь в подкожную жировую клетчатку.

Недосыпание приводит к набору веса

Во время сна в организме вырабатывается лептин — гормон, стимулирующий обмен веществ и механизм возникновения голода/ насыщения. Постоянный недосып приводит к его недостатку. Итог: нарушение метаболизма.

10-ти минутная зарядка против лишних кило

Ежедневные физические упражнения по 10 минут на 11% сокращают риск возникновения онкологических заболеваний, нормализуют давление и помогает сжечь до 300 ккал. Зарядку можно заменить пешей ходьбой — кислород способствует расщеплению жира.

Бобовые помогают легче перенести диету

Бобовые позволяют избежать пищевых срывов. Эффект достигается за счет низкой скорости переваривания. Джон Сиевенпайпер (Госпиталь Св. Михаила в Торонто) доказал: съедающие по одной порции бобовых в сутки, не испытывают острых приступов голода в течение дня.

Все диеты одинаковы

Такое заявление сделала группа исследователей под руководством Брэдли Джонстона (Канада). Ученые проанализировали 48 исследований, участники которых придерживались разных схем питания. Вне зависимости от выбранной диеты средняя потеря веса составила 8-9 килограмм за 6 месяцев.

Соль и диета — несовместимы

Один грамм соли задерживает 100 г воды. Суточная доза — 10 г (соответствует четвертине чайной ложки). Хлористый натрий (соль) содержится в продуктах питания: мясе, овощах, твороге и крупах. С ними в организм поступает половина от нормы, и на подсаливание блюд остается не более 5 г.

Монодиеты опасны

Монидиеты — употребление одного продукта (гречка, рис, кефир) в течение определенного промежутка времени. Такое изменение рациона дает временный результат. В стрессовой ситуации организм блокирует все источники вывода жира, и после окончания диеты вес начианет расти. На монодиетах худеют за счет вывода жидкости и сжигания мышечной массы!

Травяные чаи для похудения не работают

Большинство из них действуют как сильное мочегонное средство. Вы теряете вес, избавляясь от жидкости. Постоянно употребляя травяные чаи, рискуете получить дисфункцию выделительной системы.

Меньше калорий — полезнее еда?

В случае с оливковым, льняным и другими растительными маслами это правило не работает. Их энергетическая ценность превышает 600ккал на 100 грамм! При этом диетологи рекомендуют не отказываться от масел во время диеты — они улучшают метаболизм и снижают уровень холестерина.

Антицеллюлитные кремы не помогают худеть

Все кремы, мази и гели — жиросжигатели дают эффект в сочетании с правильным рационом и регулярными физическими нагрузками. Они содержат эфирные масла, улучшающие кровообращение, но не сжигающие жировые отложения.

Разгрузочные дни бесполезны при похудении

Чтобы переключиться в режим сжигания жира, организму требуется не менее 72 часов. Суточное голодание позволяет избавиться от лишней жидкости. После разгрузочных дней вес возвращается с первым обедом! Диетологи говорят: «Невозможно поддерживать нормальный вес, голодая один день в неделю и нарушая правила ПП остальные 6».

Не нужно тренироваться каждый день

Физические упражнения обязательны. Но организму нужно время, чтобы восстановить мышцы — делайте перерывы. Оптимальный график: 4 раза в неделю по 30 минут с чередованием интенсивных, умеренных, силовых и аэробных упражнений. Это поможет сжечь от 50 до 100 грамм жиров в неделю.

Регулярно тренируясь, нужно придерживаться правильного питания

Постоянно посещая тренажерный зал, но нарушая режим питания, вес не сбросишь. Чтобы сжечь калории, содержащиеся в одном бутерброде с белым хлебом, маслом и сыром, нужно 60 минут физической нагрузки, а котлета из свинины с картофельным пюре равна 20 километрам бега.

Разовое голодание не «переключает» организм в режим сжигания калорий

В разгрузочные дни, когда вы ограничиваетесь несколькими литрами воды в день, скорость метаболизма замедляется. Это происходит не сразу — через 60-70 часов отсутствия пищи. Когда вы снова начинаете есть, обмен веществ работает медленнее и все лишнее откладывается в виде подкожной жировой клетчатки.

Нельзя определить жирность пищи «на глаз»

Растительное и сливочное масла, маргарин — «видовые жиры», которые очень калорийны. Есть продукты, содержащие «скрытые» липиды. Например, в овощном салате — 20 ккал, но если заправить его чайной ложкой оливкового масла, энергетическая ценность вырастет до 65 ккал на 100 г. Итог: блюдо с 70% жира в составе. Контролируйте это!

Формула веса: рост минус 110 не работает!

Формула идеального веса придумана 100 лет назад французским антропологом Полем Броком. Современные диетологи относятся к ней скептически: она не учитывает индивидуальных особенностей организма (например, наличия/отсутствия мышечной массы). Сегодня более актуальна формула ИМТ: вес разделить на рост в квадрате. Для женщин оптимальная цифра варьируется от 19 до 24.

Целлюлит и лишний вес — не одно и то же Целлюлит — следствие нарушения гормонального фона либо водно-солевого обмена. Причин лишнего веса больше: сидячая работа, переедание, не соблюдение баланса КБЖУ и прочие.

Лишний вес не связан с наследственностью

Доказано: лишний вес — комплексное явление. Генетическая предрасположенность — одна из причин, наряду с изменением гормонального фона, неврологическими и психологическими факторами. В 50% случаев избыточный вес — результат переедания и несбалансированного рациона.

Силовые тренировки для снижения веса равнозначны кардио

Распространенный миф: интенсивные кардио эффективны для сжигания жира. Аэробные нагрузки не должны быть более 20 минут, чтобы не «сжигать» мышцы вместе с лишними калориями. Силовые тренировки важны! Чем больше мышц в организме, тем интенсивнее сжигаются калории в состоянии покоя.

Баня и сауна не избавляют от лишнего веса

Высокие температуры стимулирует кровообращение, но не избавляет от жира. Липиды расщепляются при определенных химических реакциях и «выпарить» их невозможно. В бане и сауне потеря веса идет за счет выведения жидкости. Парные работают в комплексе с физическими нагрузками и правильным питанием.

«Локальное» похудение — миф Нельзя похудеть только в области ягодиц или живота! Жировая клетчатка никак не связана с находящимися рядом мышцами. Делая упражнения на одну область, вы укрепляете мышечный корсет, а липиды сжигаются повсеместно.

Отказ от углеводов не поможет избавиться от лишнего веса

Слабость, раздражительность, заторможенность, ухудшение памяти, бессонница — результат безуглеводных диет. Не получая углеводов, организм переходит в режим экономии, запасая жиры с каждым приемом пищи. В сочетании с переизбытком белка это ведет к образованию холестериновых бляшек.

Механическое воздействие на жировые отложения — невозможно

Процедуры для похудения (массаж, лимфодренаж, электростимуляция и прочие) стимулируют кровообращение и метаболизм, но не расщепляют липиды. Для максимальной эффективности все виды массажа нужно сочетать с правильным питанием и кардиотренировками.

Ночью можно есть

Если вы «сова» и не собираетесь ложиться спать до 3-х ночи, поешьте в 12! У организма будет время, чтобы переварить пищу без последствий. Сон на голодный желудок — причина бессонницы и пищевых срывов в течение дня.

Нарушения режима питания допустимы

Пирожное с жирным кремом никак не повлияет на вес. Диетологи рекомендуют баловать организм раз в неделю для контроля аппетита. «Послабления» должны быть запланированными — включите их в недельный план питания.

План похудения может не работать

План питания разрабатывается индивидуально, с учетом особенностей организма и физиологических показателей. Диета, на которой похудела подруга, может не сработать на вас из-за разной скорости обмена веществ, гормонального фона и прочего.

Растительная пища не помогает похудеть

Миф: веганская система питания помогает похудеть. Набор веса не зависит от наличия, либо отсутствия мяса и продуктов животного происхождения в рационе. Отказываясь от последних, организм начинает «требовать» больше углеводов. Результат: лишний вес.

Тренировки не провоцируют голод

Чувствовать легкий голод после тренировки — норма! Это говорит об интенсивной работе обмена веществ. После спортивного зала нужно поесть не позднее, чем через 40 минут, чтобы восстановить запас энергии. Отдайте предпочтение белку и клетчатке, если ходите похудеть, и медленным углеводам, если набираете мышечную массу.

Не нужно полностью исключать сахар

В Эдинбурге ученые провели исследования, которые доказали: небольшое количество сахара в рационе способствует потере веса. В эксперименте приняло участие 60 женщин, их разделили на две группы. Первой полностью исключили сахар. Второй — оставили, подобрав индивидуальную «дозу». Через два месяца провели взвешивание: группа, употреблявшая сахар, сбросила больше килограммов.

Завтракайте

Плотный завтрак помогает контролировать вес — к такому выводу пришла группа ученых в Кембридже. Съев 50% суточной нормы калорий на завтрак, вы даете организму много времени на их переработку. Не «покормив» его после пробуждения, рискуете переключить обмен веществ в режим «жирового запаса».