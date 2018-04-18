Как заготовить сныть впрок до следующей весны и как использовать

Сныть солёная 2017 годаУ человека, который дружит с садом-огородом, с природой всегда есть свои рецепты, помогающие жить и радоваться жизни! Давайте я поделюсь с вами одним из них. Мой рецепт из области очень простых, но очень полезных))

Что нам нужно для приготовления:СнытьСольЖеланиеНемного времени

А теперь — о приготовлении:И сначала немного поговорим о сныти… и о жизни…

Это молодая поросль сныти обыкновенной, собранная в начале мая вдали не только от автомагистралей, но и грунтовых дорог, на окраине леса. Тем не менее, помытая и обсушенная в мини-центрифуге.

В стеклянной миске сныть чуть посыпана крупной солью.

Хотела я было посыпать её привычным движением солью, но в последний момент взяла фотоаппарат.

Удивил меня старший сын, накануне заставший нас в лесу и пытавшийся понять, какая она — сныть, появления которую весной так ожидали наши предки, называвшие её даже «снедью». Само название «сныть», или «снедь», означает «вкусная пища». Но как по телефону объяснить, не всегда и картинки в Интернете помогут.

Мы как раз собирали строчки в момент звонка, муж с привычной тщательностью обследовал вырубку на окраине леса, а я просто хлопала глазами на окружающие весенние деревья, старые пни, снующих туда-сюда земляных и каменных самок-шмелей, ищущих норку, появляющиеся молодые побеги всевозможных растений, которые в самом начале роста иной раз не узнать.

Так что фото есть, но случайные, всё же не ради сныти в лесу очутились.

Пень с греющейся ящерицей

В правом нижнем углу и дальше — молодые побеги сныти.

Это тоже там же.

Вокруг та же сныть обыкновенная.

строчок и молодые побеги сныти

И здесь кругом она же. Здесь солнечное место, поэтому ростки быстро выбросили свои листочки, собирать можно и такие, так как они еще нежные и сочные, легко обрываются. Но лучше собирать побеги, растущие в тенистых или полутенистых местах, у них, как мне показалось, и вкус нежней и лучше. В затенённых местах сныть не цветёт, а размножается за счёт побегов, отрастающих от корней. Лучше всего такие, которые напоминают сжатый или начинающий разжиматься «кулачок». Их отрывать можно прямо с мясистым черешком. Во всяком случае, так меня учила соседка моего отца в нашей деревне ещё в 90-м году, которая, кстати, научила и костромскую чёрную соль четверговую делать, и правильно собирать травы, и мариновать белые грибы, и собирать и сушить строчки, готовить берёзовый квас, овсяный кисель, поделилась рецептом настойки из картофельных цветков «от всего», маслом из цветов сирени для суставов и многим ещё, до этого мне неизвестным.

Несколько правил сбора листьев сныти для пищевых целей:собирать лучше в ясные и солнечные дни;следует собирать только здоровые растения;нельзя собирать вблизи дорог, промышленных предприятий, хозяйственных построек;в полуденные часы сбор исключен;собирать лучше во второй половине дня — с 16 до 18 часов (в это время растения максимально накапливают питательные вещества, растраченные за ночь).

Правильно заготовленные дикорастущие растения не потеряют своей пищевой и биологической ценности и поздней осенью и зимой. Если не удастся собрать сныть для заготовок весной, то можно весь летний сезон срезАть молодые «кулачки» или уже раскрывшиеся листья на своём участке. Такой сбор может привести в конечном счёте к истреблению этого сорняка, главное, — терпение. Если вести борьбу с выросшим растением, то удалять надо верхушечный зонтик, только он является семенным, а заодно и листья, что постепенно ослабит растение. Учёные утверждают, что листья содержат витамин С — чтобы удовлетворить суточную потребность человека в нём, достаточно съесть всего 50 г зелёных листьев. Кроме того, сныть богата железом, медью, бором, титаном, марганцем. Из-за высокого содержания микро— и макроэлементов и других полезных веществ она относится к числу ценных пищевых растений, причём доступных. А ещё сныть обладает свойством благотворно действовать на обмен веществ в организме, снимать воспаления и боль, заживлять раны, улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта. Сок сныти втирают в больные суставы при ревматизме, подагре, а также в кожу при грибковых заболеваниях. На нашем сайте много материалов, посвящённым лекарственному применению этого растения. Мне кажется, что самое главное заключается в полной и абсолютной безвредности этого растения. Поэтому будем заготавливать…

Как солить сныть впрок:30 г крупной соли 500 г листьев сныти (можно только листья, я же предпочитаю с черешком)

Промытые и просушенные молодые листья поместить в миску (эмалированную или стеклянную), посыпать солью, аккуратно перемешать, не перетирая, дать постоять минут 15-45. Можно сверху положить миску в качестве пресса, но давить не надо, пусть она опускается постепенно.

Стеклянная миска — груз

Зелёная масса осядет, тогда её можно укладывать в стеклянные банки. Новую порцию сныти всегда можно добавить сюда ещё до полной банки. При правильной засолке сок не вытекает, вся масса листьев просто влажная.

Сныть дала сок от соли

Крупинок соли быть не должно, при укладке в банку надо заполнять плотно, не оставляя пустот. Хранится заготовка очень надёжно, за много лет ни разу не видела, чтобы появилась плесень. Первое блюдо из сныти, которым меня угостила соседка давным-давно, — отварной картофель в деревенской сметане с солёной снытью. Я ела эти солёные веточки, как обычно едим селёдку с картошкой. Это было необычно и вкусно. После этого незатейливого блюда я и стала сама делать такие заготовки. Другой способ заготовки сныти — сушка. Но опять же собирать надо те же молодые и сочные листья. Их можно потом применять для заправки супов и приготовления соусов.

Кастрюля с супом на печке, сушеная сныть добавлена в начале варки.

Высушенные молодые листья сныти можно сильно измельчить в порошок и, смешав с красным перцем или сухим порошком подорожника, использовать для заправки любых блюд.

Из свежих листьев, собранных летом (молодых, но с развёрнутыми листьями) хорош салат:

горсть листьев сныти (листья надо залить кипятком на 1-2 минуты, затем слить) столовая ложка тертого хренасметанасоль

В этот же салат можно добавить при желании пучок нарезанного зелёного лука. Молодая же поросль сныти в форме нераскрывшегося «кулачка» в бланшировании не нуждается.

В любой суп можно добавить сушеную или солёную сныть, будь то суп-лапша, щи из квашеной капусты, борщи, рассольники. Ранней весной сныть хорошо использовать для приготовления окрошки вместе с кислицей, щавелем, крапивой, зелёным луком, тертым хреном, свежим огурцом (из магазина) и ломтиками отварной рыбы — красной или белой. Квас допустимо развести кипяченой водой. Летом же можно приготовить ботвинью — холодный суп на основе кваса и отвара свекольной ботвы. В народе не зря говорили: «Какова Аксинья — такова и ботвинья». По вкусу блюда, по искусству приготовления оценивали хозяйку. В классическом «полном» варианте ботвиньи надо обязательно добавить отварную красную или белую рыбу, свежую или солёную, щавель, шпинат, зелёный лук, крапиву, лебеду, сныть. А также свежие огурцы, тертый хрен, зелень укропа.

Суп картофельно-кабачковый со снытью и тертой брынзой — это зимний вариант применения сныти. Соленая сныть здесь предварительно порезана, добавлена в самом конце приготовления:

Суп с брынзой

Запеканка из кабачков под сливочным соусом с соленой снытью, луком, чесноком, хмели-сунели и грецкими орехами:

Запеченные кабачки

Салаты со снытью могут быть самые разные, допустимо огромное разнообразие вариантов.

Свекольный с маринованным луком, солёной снытью, черной смородиной и кедровыми орешками.

Свекольный салат со снытью

Салат с пекинской капустой, снытью, сельдереем, чесноком (сюда же можно порубить вареное яйцо)

Пекинская капуста, сныть, сельдерейСалат свекольный с сельдереем, чесноком, снытью и орехом пекан

Ещё один салат со снытью — из свёклы, моркови, чеснока, ягод черной смородины, рубленными грецкими орехами и базиликом из цветочного горшка:

Свекла, морковь, сныть, черная смородина, грецкий орех и базилик

Чёрная смородина хорошо сочетается со свёклой, подходят и замороженные ягоды и протертые с сахаром (я делаю такие заготовки с мёдом). Важная деталь для тех, кому не понравится вкус свежей сныти — зелень свежая и посоленная по вкусу различаются.

Сныть не подавляет вкус острых приправ, она вполне уживается с имбирем, чесноком, луком, перцами и прочими «агрессивными» и доминирующими по вкусу специями и приправами, потому что она нейтральна.

Творожно-луковая закуска с укропом и снытью

Из сочных листьев сныти с черешками можно приготовить витаминную бутербродную массу:

две горсти листьев пропустить через мясорубку (в измельчителе это делать не стоит), добавить тертый хрен, горчицу и томатный соус, по вкусу — молотые семена укропа или тмина, соль.

Винегрет со снытью — хорошее вегетарианское блюдо:

отварить свёклу, морковь, картофельовощи нарезать кубикамидобавить измельчённый свежий огурецпорубить бланшированную снытьпорезать зелёный лукзаправить растительным маслом (можно добавить томатный соус) или майонезомпосыпать зеленью укропа и петрушки

«Растительный мир представляет собой клад, в котором лучи солнца задерживаются и запасаются для дальнейшего полезного использования» — так писал Майер Юлиус Роберт, известный немецкий естествоиспытатель и врач.

В допетровские времена сныть на Руси солили на зиму бочками вместо капусты.

Учитывая исключительную пользу этого растения, богатого белком, клетчаткой, сахарами, витамином С, каротином, кроветворными элементами, повсеместную доступность сныти, смею надеяться, что и мой рассказ не будет лишним. Тем более, что весна не за горами… она уже тут!