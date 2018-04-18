Лучшие расслабляющие напитки для хорошего сна

После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь.

Не знаете, какой напиток выпить? Представляем вашему вниманию 5 горячих напитков для хорошего сна.

1. Ромашковый чай Ромашковый чай отлично подходит для тех, кто не любит молочные напитки. Выпейте несладкий ромашковый чай за полчаса до сна, и вы будете спать, как ребенок.

2. Какао

Впервые горький напиток из тертых какао-бобов, воды и специй употребляла цивилизация майя. Неизвестно пили они какао перед сном или нет, но с уверенностью можно сказать, что это один из лучших напитков для хорошего сна.

3. Теплое молоко

Теплое молоко — отличное снотворное. Молоко содержит аминокислоту триптофан и кальций, который помогает ее усваивать. Триптофан же является предшественником серотонина, а он в свою очередь успокаивающе действует на организм.

4. Мятный чай Он поможет успокоиться и расслабиться. Также мятный чай хорошо помогает при тошноте. Такой чай не только полезный, но и очень вкусный!

5. Горячий шоколад

Очень часто горячий шоколад путают с какао, однако, горячий шоколад намного гуще какао, поскольку он содержит какао-масло и какао-порошок и готовится на сливках или молоке. Горячий шоколад — один из самых вкусных напитков для хорошего сна!