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Лучшие расслабляющие напитки для хорошего сна
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Лучшие расслабляющие напитки для хорошего сна 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть — выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь.
Не знаете, какой напиток выпить? Представляем вашему вниманию 5 горячих напитков для хорошего сна.
1. Ромашковый чай  Ромашковый чай отлично подходит для тех, кто не любит молочные напитки. Выпейте несладкий ромашковый чай за полчаса до сна, и вы будете спать, как ребенок.
2. Какао
Впервые горький напиток из тертых какао-бобов, воды и специй употребляла цивилизация майя. Неизвестно пили они какао перед сном или нет, но с уверенностью можно сказать, что это один из лучших напитков для хорошего сна.
3. Теплое молоко
Теплое молоко — отличное снотворное. Молоко содержит аминокислоту триптофан и кальций, который помогает ее усваивать. Триптофан же является предшественником серотонина, а он в свою очередь успокаивающе действует на организм.
4. Мятный чай  Он поможет успокоиться и расслабиться. Также мятный чай хорошо помогает при тошноте. Такой чай не только полезный, но и очень вкусный!
5. Горячий шоколад
Очень часто горячий шоколад путают с какао, однако, горячий шоколад намного гуще какао, поскольку он содержит какао-масло и какао-порошок и готовится на сливках или молоке. Горячий шоколад — один из самых вкусных напитков для хорошего сна!
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