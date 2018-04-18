Салат-нисуаз и признания в любви: как звезды отдыхают на

Wday.ru заглянули на вечеринку, куда совсем не просто попасть!

Кажется, вся жизнь звезд — как на ладони. И правда — селебрити выкладывают множество сторис и постов в Instagram, рассказывают журналистам про самые личные чувства и переживания, но вот на закрытые вечеринки все-таки никого не пускают!

На ужине в честь ежегодной премии Муз-ТВ, где звезды узнали, кто из них или их коллег по шоу-бизнесу номинирован на какую престижную премию, знаменитости совмещали приятное с полезным. Главный отечественный музыкальный канал страны щедро кормил всех гостей вечера. В качестве закусок подавали ассорти колбасок с горчицей и паштетом в качестве топинга, модный салат нисуаз (бобы, салат, тунец, артишоки и яйца), тартар из лосося, свежую зелень, заправленную оливковым маслом и уксусом, а также помидоры с моцареллой, которые пользовались наибольшей популярностью у собравшихся — к мясу номинанты, как заметил Wday.ru, притрагивались в последнюю очередь, налегая, в основном, на овощи, словно уже худеют к церемонии.

Сами звезды тоже ничего не скрывают — Ольга Бузова , например, заигрывает сразу с несколькими мужчинами. Звезда — девушка свободная, так что может себе позволить. Певица танцует и поет с Филлипом Киркоровым, признается ему же в любви, а за столиком сидит с Дмитрием Нагиевым. Он же отказывается рассказывать, ревнует ли свою спутницу к Тимуру Батрутдинову , элегантно уходя от ответа.

Из-за выступления Ольги Бузовой, кстати, некоторые звезды… лишились горячего. Когда она запела, все кинулись снимать это на свои смартфоны, оставив на минуту горячее — утку или дорадо — на столах, не доев. А когда вернулись, обнаружили, что официанты уже все унесли обратно. Второй раз заказать блюдо не дали даже Киркорову, которого Оля сама вытащила в свой номер. Но кому нужна еда, когда поет сама королева российского Instagram.

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