Ризотто с цыпленком и белыми грибами

Вам понадобится:

Рис Арборио — 50 г Грибы белые — 40 г Масло оливковое — 20 мл Лук шалот — 15 г Петрушка — 2 г Коньяк — 30 г Масло сливочное — 15 г Сыр Гауда — 30 г Стебель сельдерея — 15 г Соль морская — 1 г Мусс из фундука — 30 г Масло трюфельное — 2 г Чеснок без сердцевины — 6 г Сливки 33% — 10 г Руккола — 1 г Орех фундук — 8 г Крем из белых грибов — 10 г Бедро куриное — 15 г Бульон куриный — 150 г Приготовления:

Мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в указанной последовательности: лук шалот, белые грибы, курицу, стебель сельдерея, добавить коньяк, выпарить. Засыпать рис и залить куриным бульоном. Варить до полуготовности риса, затем добавить сливки и петрушку, через 5 минут сливочное масло. В конце добавить чеснок и масло трюфеля. Готовое ризотто выложить на тарелку, вокруг выложить мусс из белых грибов, по центру предварительно запеченное до золотистой корочки куриное бедро. Украсить орехами фундук и рукколой.

Фото: архив ресторана