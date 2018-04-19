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Ризотто с цыпленком и белыми грибами
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Ризотто с цыпленком и белыми грибами 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Рис Арборио — 50 г  Грибы белые — 40 г  Масло оливковое — 20 мл  Лук шалот — 15 г  Петрушка — 2 г  Коньяк — 30 г  Масло сливочное — 15 г  Сыр Гауда — 30 г  Стебель сельдерея — 15 г  Соль морская — 1 г  Мусс из фундука — 30 г  Масло трюфельное — 2 г  Чеснок без сердцевины — 6 г  Сливки 33% — 10 г  Руккола — 1 г  Орех фундук — 8 г  Крем из белых грибов — 10 г  Бедро куриное — 15 г  Бульон куриный — 150 г  Приготовления:
Мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в указанной последовательности: лук шалот, белые грибы, курицу, стебель сельдерея, добавить коньяк, выпарить. Засыпать рис и залить куриным бульоном. Варить до полуготовности риса, затем добавить сливки и петрушку, через 5 минут сливочное масло. В конце добавить чеснок и масло трюфеля. Готовое ризотто выложить на тарелку, вокруг выложить мусс из белых грибов, по центру предварительно запеченное до золотистой корочки куриное бедро. Украсить орехами фундук и рукколой.
Фото: архив ресторана
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