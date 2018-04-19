7 легких супов, которые спасут от весеннего авитаминоза 

Вегетарианский том ям от Сергея Колпакова, шеф-повара ресторана Carne/Vino овощной бульон — 200 мл галангал — 7 г капуста — 35 г перец чили молотый — 2 г лемонграсс — 5 г кокосовое молоко — 130 мл томаты черри — 45 г сахар — 3 г рыбный соус — 15 мл вешенки — 45 г лаймовый фреш — 15 мл лист лайма — 1 г кинза — 2 г Приготовление: Капусту нашинковать мелким кубиком. Корень галангала и вешенки нарезать произвольно. Черри разрезать пополам. В овощном бульоне проварить корень галангала, лемонграсс, капусту и чили. Затем положить в бульон вешенки. Добавить рыбный соус, кокосовое молоко, сок и листья лайма. В конце приготовления добавить в блюдо черри и сахар. При подаче украсить суп кинзой. Грибной суп с луком-пореем Вам понадобится: картофель — 50 г артишоки консервированные — 50 г лук-порей — 84 г оливковое масло — 25,5 мл белые грибы — 50 г крем из трюфелей — 1,5 мл шалфей свежий — 1,5 г соль — по вкусу — перец — по вкусу Приготовление: Картофель нарезать кубиком и отварить в 250 мл воды. Белые грибы обжарить на оливковом масле и добавить в суп. Лук-порей крупно нарезать, добавить в суп, проварить. В готовый суп добавить артишоки и крем из трюфелей. Посолить, поперчить. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и украсить шалфеем. Минестроне с соусом песто Вам понадобится: брокколи — 15 г фасоль стручковая — 15 г горошек зеленый — 10 г цукини — 15 г помидоры черри — 20 г базилик (листья) — 1 г овощной бульон для минестроне — 350 мл соус песто из базилика и шпината — 20 мл Для овощного бульона: морковь — 150 г цукини — 90 г лук-порей (зеленая часть) — 80 г капуста белокочанная (кочерыжка) — 80 г брокколи — 65 г корень сельдерея свежий — 60 г перец болгарский — 45 г петрушка (со стеблями) — 15 г вода — 3,3 л соль — по вкусу Для соуса песто: оливковое масло — 85 мл кедровые орешки — 125 г базилик — 50 г чеснок — 3 небольшие дольки шпинат — 50 г Приготовление: Приготовить овощной бульон для минестроне. Морковь нарезать поперек под углом 45° и толщиной 0,7 см. Лук-порей разрезать поперек на бруски шириной 10-12 см, затем разделить на листья. Цукини нарезать поперек кружками толщиной 1 см. Корень сельдерея нарезать поперек брусками толщиной 0,5 см, а затем на 4 части. В кастрюлю влить холодную воду и поставить на сильный огонь, добавить все овощи для бульона, довести до кипения с открытой крышкой, а затем томить на среднем огне при тихом кипении без крышки, периодически снимая пену, 20 минут. Настаивать готовый бульон 30 минут и процедить через вафельное полотенце. Приготовить постный песто. Чеснок очень мелко нарезать. Кедровые орешки и зелень растереть пестиком в ступке. Все ингредиенты надо перемешать с оливковым маслом до однородной консистенции. Капусту брокколи разделить на соцветия. Фасоль нарезать поперек брусками 0,6 см. Цукини нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см, черри разрезать на четвертинки. Довести овощной бульон до кипения, положить в него брокколи и варить до полуготовности. Затем добавить стручковую фасоль, зеленый горошек, цукини и варить до готовности овощей. За минуту до конца варки добить черри, посолить. Готовый суп перелить в тарелку, посыпать рваными листьями базилика. Соус песто подать отдельно в соуснике. Вам понадобится: лук репчатый — 120 г перец болгарский красный — 120 г картофель — 160 г морковь — 120 г цукини — 120 г чеснок — 12 г фасоль красная консервированная — 170 г сельдерей (стебель) — 120 г растительное масло — 50 мл оливковое масло — 50 мл перец черный свежемолотый — 1 г соль каменная — 20 г хмели-сунели — 1 г вода питьевая — 2450 мл петрушка (листья) — 15 г Приготовление: Картофель, морковь, болгарский перец, цукини с кожицей, лук, сельдерей нарезать кубиками 0,5 х 0,5 см. В кастрюле смешать оливковое и растительное масло, разогреть, добавить морковь и обжарить на среднем огне без колера. Добавить репчатый лук, обжарить без колера и добавить чеснок, тушить без появления колера. Положить одновременно болгарский перец и сельдерей, обжарить до полуготовности овощей. В кастрюлю налить холодную воду, довести до кипения на среднем огне. Добавить обжаренные овощи, перемешать. Довести до кипения на сильном огне. Положить в кастрюлю картофель, проварить до полуготовности картофеля. Добавить фасоль и цукини, проварить три минуты, ввести хмели-сунели, свежемолотый перец и соль. Перемешать и варить до готовности. При подаче посыпать суп петрушкой. Крем-суп из баклажан и перца Вам понадобится: болгарский перец (красный) — 600 г лук репчатый — 300 г чеснок — 250 г баклажаны — 600 г масло оливковое — 80 мл соль — 5 г перец — по вкусу специи (по вкусу) — 5 г тимьян — 5 г сахар — 30 г картофель — 200 г кинза — несколько листиков Приготовление: Болгарский перец, лук (150 г), чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида крем-супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы. Вам понадобится: сушеные белые грибы — 160 г картофель — 300 г лук репчатый — 1 шт. соль — по вкусу перец черный молотый — по вкусу лапша гречневая соба — 100 г морковь — 1 шт. зелень для подачи — 20 г Приготовление: Приготовить бульон на сухих белых грибах и добавить картофель. Отварить лапшу собо. Обжарить лук и морковь. Нарезать мелко сушеные грибы и добавить в бульон. В бульон добавить лапшу и обжаренные овощи. При подаче добавить по вкусу соль и перец. Украсить зеленью. Суп из щавеля Вам понадобится: щавель — 200 г репчатый лук — 80 г картофель — 200 г говяжий бульон — 1,5 литра говядина — 200 г куриное яйцо — 4 шт. зеленый лук — 12 г Приготовление: Сварить бульон, добавить картофель. Обжарить лук на растительном масле. Добавить щавель, жареный лук и зеленый лук, прокипятить. Отдельно сварить яйцо пашот.