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Салат «Поляна крокусов» — вкусно и красиво
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Салат «Поляна крокусов» — вкусно и красиво 

7dach.ru 36 минут назад
Фото: 7dach.ru
В разгар весны очень хочется, чтобы цветы были не только в огороде или в лесу, но и дома. Как вариант, их можно сделать из обычных луковиц белого и красного цвета для украшения весеннего салата. У вас получатся настоящие крокусы — просто загляденье!
Салат «Весенняя поляна»/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
4 картофелины,
по 200 г кураги и ветчины,
1–2 моркови,
1 банка консервированной кукурузы,
2–3 яйца,
1 пучок зеленого лука,
майонез, соль по вкусу.
Для украшения:
маленькие красные и белые луковички.
Приготовление:
Картофель и морковь тщательно вымыть и отварить в кожуре до готовности. Сваренные овощи остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками.
Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Отделить желтки от белков. Желтки раскрошить, белки натереть на средней терке.
Кукурузу выложить в дуршлаг, дать жидкости полностью стечь. Зелёный лук вымыть, обсушить. Половину лука оставить для украшения, а оставшийся — нарезать мелко.
Курагу вымыть и залить горячей водой на 10 минут. Затем воду слить, курагу обсушить и также нарезать маленькими кубиками.
Ветчину разрезать сначала на плоские ломтики толщиной около 1 см, а потом на небольшие кубики.
Соединить все подготовленные продукты (кроме белков), посолить по вкусу, добавить майонез и перемешать. Выложить получившуюся массу в салатник. Сверху салат посыпать белками, а по краю — зеленым луком.
Из красных и белых луковичек вырезать цветы. Надеть их на зубочистки, спрятанные в перья зеленого лука и украсить салат.
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