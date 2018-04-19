Салат «Поляна крокусов» — вкусно и красиво

В разгар весны очень хочется, чтобы цветы были не только в огороде или в лесу, но и дома. Как вариант, их можно сделать из обычных луковиц белого и красного цвета для украшения весеннего салата. У вас получатся настоящие крокусы — просто загляденье!

Понадобится:

4 картофелины,

по 200 г кураги и ветчины,

1–2 моркови,

1 банка консервированной кукурузы,

2–3 яйца,

1 пучок зеленого лука,

майонез, соль по вкусу.

Для украшения:

маленькие красные и белые луковички.

Приготовление:

Картофель и морковь тщательно вымыть и отварить в кожуре до готовности. Сваренные овощи остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками.

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Отделить желтки от белков. Желтки раскрошить, белки натереть на средней терке.

Кукурузу выложить в дуршлаг, дать жидкости полностью стечь. Зелёный лук вымыть, обсушить. Половину лука оставить для украшения, а оставшийся — нарезать мелко.

Курагу вымыть и залить горячей водой на 10 минут. Затем воду слить, курагу обсушить и также нарезать маленькими кубиками.

Ветчину разрезать сначала на плоские ломтики толщиной около 1 см, а потом на небольшие кубики.

Соединить все подготовленные продукты (кроме белков), посолить по вкусу, добавить майонез и перемешать. Выложить получившуюся массу в салатник. Сверху салат посыпать белками, а по краю — зеленым луком.

Из красных и белых луковичек вырезать цветы. Надеть их на зубочистки, спрятанные в перья зеленого лука и украсить салат.