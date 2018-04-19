Нас обещают защитить от сыроподобных продуктов

По данным минсельхоза, в 2017 году в России было продано 800 тысяч тонн сыров и сырных продуктов (так производители должны называть сыры, в состав которых добавляют растительные масла, но не более 50 процентов). Официально более дешевые сырные продукты составляют четверть объема от всей этой сырной «горы». Что касается низкокачественной сыроподобной продукции, где растительная составляющая зашкаливает, то такого термина в наших нормативных документах просто не существует, и недобросовестные производители этой лазейкой пользуются вовсю.

Недавняя экспертиза Росконтроля установила: из 30 образцов разных марок российского и белорусского сыра 18 (то есть 60 процентов) оказались фальсификатом, в котором фактически не было молока.

В минсельхозе не готовы мириться с такой ситуацией. Там разработали поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». Правда, главное — добиться, чтобы сыроделы его выполняли.

конкретно

Как же отличить качественный сыр от фальшивого?

1. По цене

Она не может быть низкой. «Для того чтобы произвести килограмм сыра, необходимо 10 кг молока. Значит, если закупочная цена молока — 20-30 рублей за кило, то только сырьевая составляющая цены сыра — около 200-300 рублей, — поясняют в Национальном союзе производителей молока. — Соответственно, если в магазине килограмм сыра стоит 250-300 рублей, возникает вопрос, насколько этот продукт качественный и натуральный».

Отпускная цена на популярный сыр типа «Российского» или «Пошехонского» составляет сейчас 410-420 рублей за килограмм, предупреждают специалисты. Так что с учетом торговой наценки нормальный сыр не может стоить дешевле 600 рублей.

2. По упаковке

Эксперты говорят, что чаще фальсификат продается «на развес»: торговые сети (включая самые крупные, которые обязаны следить за качеством товара) идут на сговор с фальсификаторами, более того, диктуют им низкую цену. Если сыр расфасован самим производителем в промышленную упаковку, подделки встречаются намного реже.

3. По этикетке

Натуральный сыр на 100 процентов состоит из молока. Изделие, в котором молочного жира не менее 50 процентов — это сырный продукт. Если растительных масел больше половины — на упаковке должно быть написано «продукт комбинированный», «продукт из сыра», но только не сыр. Но фальсификаторы, к сожалению, часто врут на этикетке, сообщая о составе продукта. И тут потребитель бессилен. Надеяться можно только на ужесточение регламентов для производителей и усиление контроля. В том числе со стороны торговых сетей.