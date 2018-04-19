Пять рецептов смузи-боул, которые вы захотите готовить постоянно

Инстаграм и Пинтерест пестрят изображениями с безумно аппетитным десертом. В чашу переливают смузи и украшают фруктами, ягодами, семенами, гранолой и другими добавками. Такой десерт не только очень вкусный, но еще и очень полезный.

Смузи-боул — идеальный вариант завтрака, перекуса или легкого ужина в жаркий летний день. Экспериментировать с ингредиентами можно бесконечно, а в процессе «декорирования» смузи-боула можно здорово натренировать свое чувство прекрасного.

KitchenMag подготовил подборку рецептов смузи-боул, которые раз и навсегда заставят вас полюбить это блюдо. Приятного аппетита!

Вам понадобятся:

Для смузи:

Замороженные ягоды асаи — 2 упаковки

Микс из ягод (по вкусу) — 1 стакан

Банан — 1 шт.

Ореховое молоко — 1 стакан

Миндальное масло — 2 ст. л.

Для топпинга:

Пчелиная пыльца

Семена чиа Кокосовая стружка

Микс из ягод (по вкусу)

Семена конопли (по желанию)

Смешайте все ингредиенты для смузи в чаше блендера. Хорошенько взбейте до однородной массы. Перелейте в чашу.

Украсьте смузи-буол топпингами и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Для смузи:

Замороженное манго — 1,5 чашки

Замороженный ананас — 1/2 чашки

Банан — 1/2 шт.

Кокосовая вода — 1 стакан

Для топпинга:

Кусочки манго — 1/4 чашки

Кусочки ананаса — 1/4 чашки

Черника — 1/2 стакана

Кокосовая стружка — 1/4 чашки

Гранола — 1/4 чашки

Влейте кокосовую воду в чашу блендера. Добавьте фрукты. Взбивайте на максимальной мощности в течение одной минуты.

Перелейте смузи в миску и украсьте топпингом.

Вам понадобятся:

Для смузи:

Шпинат — 2 чашки

Кокосовая вода — 1 чашка

Замороженные бананы — 2 шт.

Авокадо — 1/2 шт.

Для топпинга:

Киви — 2 шт.

Черника — 1/2 стакана

Кокосовая стружка — 1/4 чашки

Семена подсолнечника — 2 ст. л.

Бананы нарежьте и отправьте в чашу блендера. Добавьте шпинат, кокосовую воду и авокадо. Взбейте до сливочной консистенции.

Перелейте смузи в чашу и украсьте топпингом.

Вам понадобятся:

Для смузи:

Замороженная вишня — 2 чашки

Банан — 1 шт.

Кокосовая вода — 3/4 чашки

Для топпинга:

Вишня — 8 шт.

Кокосовая стружка — 1/4 чашки

Рубленый миндаль — 1/4 чашки

Тертый шоколад — 1/4 чашки

Взбейте все ингредиенты для смузи в чаше блендера до однородной массы.

Украсьте топпингом и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Для смузи:

Питайя — 4 шт.

Банан — 1 шт.

Клубника — 3-4 шт.

Кокосовая вода — 3/4 стакана

Для топпинга:

Клубника — 4 шт.

Киви — 1 шт.

Кешью (обжаренные) — 1/4 чашки

Кокосовая стружка — 1 ст. л.

Питайю нарежьте кубиками, отправьте в чашу блендера вместе с другими ингредиентами. Взбейте в течение одной минуты до однородной массы.

Перелейте смузи в чашку. Украсьте топпингом.