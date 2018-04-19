Пять рецептов смузи-боул, которые вы захотите готовить постоянно 

Инстаграм и Пинтерест пестрят изображениями с безумно аппетитным десертом. В чашу переливают смузи и украшают фруктами, ягодами, семенами, гранолой и другими добавками. Такой десерт не только очень вкусный, но еще и очень полезный.
Смузи-боул — идеальный вариант завтрака, перекуса или легкого ужина в жаркий летний день. Экспериментировать с ингредиентами можно бесконечно, а в процессе «декорирования» смузи-боула можно здорово натренировать свое чувство прекрасного.
KitchenMag подготовил подборку рецептов смузи-боул, которые раз и навсегда заставят вас полюбить это блюдо. Приятного аппетита!
Вам понадобятся:
Для смузи:
Замороженные ягоды асаи — 2 упаковки
Микс из ягод (по вкусу) — 1 стакан
Банан — 1 шт.
Ореховое молоко — 1 стакан
Миндальное масло — 2 ст. л.
Для топпинга:
Пчелиная пыльца
Семена чиа Кокосовая стружка
Микс из ягод (по вкусу)
Семена конопли (по желанию)
Смешайте все ингредиенты для смузи в чаше блендера. Хорошенько взбейте до однородной массы. Перелейте в чашу.
Украсьте смузи-буол топпингами и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Для смузи:
Замороженное манго — 1,5 чашки
Замороженный ананас — 1/2 чашки
Банан — 1/2 шт.
Кокосовая вода — 1 стакан
Для топпинга:
Кусочки манго — 1/4 чашки
Кусочки ананаса — 1/4 чашки
Черника — 1/2 стакана
Кокосовая стружка — 1/4 чашки
Гранола — 1/4 чашки
Влейте кокосовую воду в чашу блендера. Добавьте фрукты. Взбивайте на максимальной мощности в течение одной минуты.
Перелейте смузи в миску и украсьте топпингом.
Вам понадобятся:
Для смузи:
Шпинат — 2 чашки
Кокосовая вода — 1 чашка
Замороженные бананы — 2 шт.
Авокадо — 1/2 шт.
Для топпинга:
Киви — 2 шт.
Черника — 1/2 стакана
Кокосовая стружка — 1/4 чашки
Семена подсолнечника — 2 ст. л.
Бананы нарежьте и отправьте в чашу блендера. Добавьте шпинат, кокосовую воду и авокадо. Взбейте до сливочной консистенции.
Перелейте смузи в чашу и украсьте топпингом.
Вам понадобятся:
Для смузи:
Замороженная вишня — 2 чашки
Банан — 1 шт.
Кокосовая вода — 3/4 чашки
Для топпинга:
Вишня — 8 шт.
Кокосовая стружка — 1/4 чашки
Рубленый миндаль — 1/4 чашки
Тертый шоколад — 1/4 чашки
Взбейте все ингредиенты для смузи в чаше блендера до однородной массы.
Украсьте топпингом и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Для смузи:
Питайя — 4 шт.
Банан — 1 шт.
Клубника — 3-4 шт.
Кокосовая вода — 3/4 стакана
Для топпинга:
Клубника — 4 шт.
Киви — 1 шт.
Кешью (обжаренные) — 1/4 чашки
Кокосовая стружка — 1 ст. л.
Питайю нарежьте кубиками, отправьте в чашу блендера вместе с другими ингредиентами. Взбейте в течение одной минуты до однородной массы.
Перелейте смузи в чашку. Украсьте топпингом.