Как приготовить ветчину дома: 6 главных правил

Вкусный ужин, сытный завтрак или полезный перекус? Ветчина отлично подойдет во всех случаях! Но если состав купленной в магазине ветчины не всегда внушает доверие, можно приготовить ее самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Мы расскажем обо всех нюансах — от выбора мяса до правильной нарезки готовой ветчины.

Для приготовления ветчины обычно выбирают свинину, отдавая предпочтение шее или свиному окороку. Подойдут также лопатка или грудинка. Выбор часто зависит от того, какую вы предпочитаете ветчину. Из лопатки она получится постной, из грудинки — более жирной. Если же решите купить окорок, берите нижнюю часть. Во-первых, в верхней обычно много хрящей и сала, а во-вторых, ее тяжело нарезать.

Готовить ветчину лучше всего из свежего охлажденного мяса. Размороженное не даст такого вкуса и аромата.

Перед запеканием нужно поместить мясо на разделочную доску (обязательно вверх той стороной, на которой больше жира) и острым ножом сделать ромбовидные надрезы. Они должны быть примерно 0,5–1,5 см глубиной. Расстояние между надрезами — около 3,5–4 см.

В центр каждого ромба нужно вставить гвоздику для вкуса и аромата (не забудьте вынуть ее перед подачей на стол). Если вы не любите гвоздику, можно использовать кусочки сушеного инжира. Во время запекания в духовке инжир карамелизуется и создаст вкусную корочку. Также для усиления вкуса и аромата ветчины можно добавить любой вид перцев (белый, черный, красный), кориандр, итальянскую смесь трав.

Перед тем, как отправить будущую ветчину в духовку, нужно приготовить для нее глазурь.

1. Тщательно перемешать сахар, мед, горчицу и ананасовый сок в кастрюле.

2. Поставить на медленный огонь и помешивая, дождаться, пока сахар полностью растворится.

3. Дать остыть.

Если вы любите экспериментировать, можно попробовать и другие сочетания: например, коричневый сахар и сою или кленовый сироп и горчицу.

После того, как глазурь остыла, нужно отделить от нее треть объема, а остальное отставить в сторону. С помощью кисточки для теста тщательно промазать мясо глазурью. Проследить, чтобы она попала во все надрезы. Через 5 минут промазать будущую ветчину еще раз.

Перед приготовлением ветчины в духовке форму нужно выложить алюминиевой фольгой. Обязательно класть мясо вверх той стороной, на которой больше жира: во время запекания он будет таять и поливать будущую ветчину, сбегая по бокам. На дно формы перед запеканием можно вылить полстакана белого вина, чтобы ветчина не прилипла. Вместо вина можно добавить воду или мясной бульон.

Затем нужно убрать мясо в духовку, предварительно разогретую до 180 ºC. Время приготовления зависит от размера куска мяса и наличия кости. Ветчина с костью запекается из расчета 20–25 минут на 0,5 кг, а без кости — 30–35 минут на 0,5 кг.

Каждые 20 минут ветчину нужно поливать глазурью и мясным соком. Но будьте очень осторожны с глазурью: сахар может начать гореть на поверхности мяса до того, как оно будет готово. Нужно следить за цветом, периодически заглядывая в духовку. Если ветчина становится темно-коричневой или черной, следует накрыть мясо фольгой.

После приготовления нужно достать ветчину из духовки, полить соком, накрыть фольгой и дать постоять как минимум 15 минут, прежде чем начинать нарезку. Это размягчит мясо и даст ему время приготовиться до конца.

Правильно нарезать ветчину — тоже искусство. Особенно, если она с костью. Что советуют профессионалы? Правила несложны.

1. Сначала параллельно кости нужно отрезать два ломтика с одной стороны ветчины, чтобы создать плоскую устойчивую основу для резки на разделочной доске.

2. Положить ветчину так, чтобы она опиралась на основание. Крепко удерживая ее вилкой, сделать вертикальные надрезы перпендикулярно кости, начиная с узкой стороны и двигаясь к более широкой.

3. Затем сделать горизонтальный надрез вдоль кости, чтобы отрезать ломтики.

Готовую ветчину следует держать в холодильнике при температуре 4 ºC и ниже. Если ветчина с костью, она будет храниться до двух недель, а если без кости — в течение недели.

Приготовленную ветчину можно заморозить. В морозилке она сможет храниться до 2 месяцев, потом процесс заморозки начнет влиять на вкус и качество. Размораживать ветчину тоже нужно по правилам. Делать это при комнатной температуре опасно: верхние слои разморозятся достаточно быстро и станут отличной питательной средой для бактерий, тогда как центр мяса будет все еще заморожен.

Правильнее всего положить замороженную ветчину на блюдо и убрать на нижнюю полку холодильника, чтобы она оттаивала медленно (в зависимости от величины куска это займет от 4 до 7 часов).

Другой вариант разморозки — в воде. Для этого ветчину нужно положить в водонепроницаемый пакет и замочить в холодной воде. Такой вариант сэкономит время: каждые полкило мяса потребуют примерно 30 минут.