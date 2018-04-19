Рецепт дня: салат с овощами и имбирной заправкой

350 calories

Салат с овощами, пророщенной гречкой и имбирной заправкой

Зелёную гречку лучше проращивать дома самостоятельно. Салат с овощами, пророщенной гречкой и имбирной заправкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 350 ккал

Ингредиенты

Шпинат 15 г Брокколи 25 г Редис 20 г Огурец (свежий) 25 г Гречка (пророщенная) 20 г Клюква (вяленая) 15 г Имбирь (корень) 40 г Чеснок 15 г Уксус (малиновый) 25 г Соус (соевый) 65 г Масло (растительное) 300 мл Сахар 50 г Для приготовления имбирного соуса смешайте корень имбиря, чеснок, уксус, соевый соус, растительное масло и сахар. Соуса необходимо взять 30 г.

Брокколи отварите до состояния al dente (когда они уже почти готовы, но ещё не успели полностью развариться).

Редис и огурец нарежьте слайсами.

На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву.

Залейте салат имбирным соусом. Приятного аппетита!

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