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Рецепт дня: салат с овощами и имбирной заправкой
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Рецепт дня: салат с овощами и имбирной заправкой 

The Challenger 5 минут назад
Фото: The Challenger
350 calories
Салат с овощами, пророщенной гречкой и имбирной заправкой
Зелёную гречку лучше проращивать дома самостоятельно. Салат с овощами, пророщенной гречкой и имбирной заправкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 350 ккал
Ингредиенты
Шпинат 15 г Брокколи 25 г Редис 20 г Огурец (свежий) 25 г Гречка (пророщенная) 20 г Клюква (вяленая) 15 г Имбирь (корень) 40 г Чеснок 15 г Уксус (малиновый) 25 г Соус (соевый) 65 г Масло (растительное) 300 мл Сахар 50 г  Для приготовления имбирного соуса смешайте корень имбиря, чеснок, уксус, соевый соус, растительное масло и сахар. Соуса необходимо взять 30 г.
Брокколи отварите до состояния al dente (когда они уже почти готовы, но ещё не успели полностью развариться).
Редис и огурец нарежьте слайсами.
На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву.
Залейте салат имбирным соусом. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: салат с овощами и имбирной заправкой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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