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Пять способов стать красивее и моложе с помощью кофе
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Пять способов стать красивее и моложе с помощью кофе 

ИД «Собеседник» 57 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru узнал, что кофе незаменим в борьбе за красоту и вечную молодость.
Мы решили, что будет нелишним напомнить о его волшебных свойствах. Возможно, что кофе и вовсе откроется с новой для вас стороны.
Тело
Кофе отлично подойдет для приготовления скраба. Его задача — отшелушивать омертвевшие клетки кожи, делая ее нежной и бархатной на ощупь. Одного-двух сеансов в неделю достаточно, чтобы превратиться в совершенно другого человека. Итак, в течение нескольких дней собирайте кофейные остатки. Затем смешайте с йогуртом без добавок (нежирной сметаной или овсяной мукой). Нанесите на кожу, помассируйте круговыми движениями — аккуратно, чтобы ее не травмировать. Смойте водой.
Кожа
Многие женщины знакомы с «апельсиновой коркой» на своем теле. Наступать на нее нужно по всем фронтам, и кофе придется как нельзя кстати. Смешайте чашку кофе некрупного помола с 2–3 ложками сахара и кокосового масла. Нанесите на проблемные участки и оберните пищевой пленкой. Через полчаса снимите, примите душ и воспользуйтесь увлажняющим кремом.
Лицо
Эта маска хорошо увлажняет кожу, а также борется с морщинами и темными кругами под глазами. Смешайте молотый кофе с оливковым маслом (его можно заменить кокосовым, миндальным или любым другим), нанесите на 10–15 минут на лицо. После смойте водой и нанесите на лицо питательный крем, которым вы обычно пользуетесь.
Для приготовления тоник­а вам понадобятся только 2 столовые ложки использованного кофе. Подсушите его слегка на сковороде до потемнения, охладите, залейте кипятком и дайте настояться. Процедите и уберите в холодильник. Лицо скажет вам за это спасибо — такой тоник придаст коже отдохнувший и посвежевший вид. Можно также разлить по формочкам для льда и убрать в морозильник. Протирайте кубиком кофейного льда лицо утром и вечером и скоро заметите, что кожа стала упругой и гладкой.
Если поутру вы обнаружили, что веки сильно отекли, нанесите на них увлажняющий крем, а сверху положите ватные диски, смоченные теплым кофе. Через 10 минут компресс снимите и посмотрите на мир ясными глазами.
Волосы
Кофе подходит и для ополаскивания волос. Так что если у вас неожиданно (а часто именно так и бывает) закончился бальзам, но есть кофе, красота волос будет спасена. Сварите не очень крепкий напиток, слегка остудите и нанесите на вымытую шевелюру — готовьтесь после этой процедуры увидеть ее блестящей и шелковистой. Имейте только в виду, что она подходит для обладательниц темных волос — кофе обладает красящим эффектом, поэтому блондинкам лучше воздержаться (если, конечно, нет желания поэкспериментировать с цветом).
Загар
Чтобы придать коже эффект «я недавно с моря», нанесите на нее кофейную гущу и подержите около пяти минут. Смойте водой.
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