В Костромской области началась заготовка березового сока

В Костромской области произрастает 4 вида берёз. Правда, два из них чаще всего можно встретить только на болотах. А вот берёза пушистая и повислая растут в лесах и дворах — там, куда вполне можно добраться человеку. И как раз эти виды прекрасно подходят для сбора сока, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

У меня это из детства. Самые настоящие детские воспоминания. До сих пор помню, как первый раз попробовала свежий берёзовый сок, который собирала папа. Из стеклянной небольшой баночки, которая была привязана к берёзке у нас на даче. Он был холодный, сладкий, вкусный и очень ароматный. А ещё он очень полезный. Уже потом узнала, что в берёзовом соке множество витаминов, минералов. И главное, он укрепляет иммунитет, — рассказывает ценитель берёзового сока Екатерина ЖАДАНОВА.

Собирать полезный берёзовый сок необходимо так, чтобы не навредить и деревьям. Не забывать при этом, обрабатывать все надрезы и отверстия, которые появились на стволе, после сбора сока.

Сейчас очень активное сокодвижение в берёзах. Поэтому надо всё делать очень аккуратно. Небольшие надрезы, отверстия. Чтобы эта «ранка» смогла потом быстро затянуться. Нельзя делать большие срезы. Повреждать серьёзно кору нельзя. Это приведёт к гибели дерева. Не рекомендуется с одного дерева собирать более 5-6 литров сока. После того, как сбор завершён, необходимо обработать отверстие на берёзе, — говорит биолог Галина МАКЕЕВА.

Кстати, собирать берёзовый сок специалисты рекомендуют в лесах или на дачных и садовых участках. Конечно же, подальше от крупных трасс и дорог. Для этого необходимо использовать исключительно взрослые деревья. Лучше сделать в стволе небольшое отверстие и вставить туда трубочку. Берёзовый сок начинает активно течь примерно с 10 утра. А вечером уже можно попробовать полезный и натуральный напиток. Люди, которые занимаются сбором берёзового сока уже не первый год, научились его даже консервировать.