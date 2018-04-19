Может ли вегетарианство быть полезным для детей (редко, но может!)

Вегетарианство сегодня в моде. Такой вид питания предпочитает все большее число населения даже в цивилизованных странах. Когда речь идет о взрослых людях — это их личное дело. Другой вопрос — дети. Необходимо ли их подвергать такому риску или вегетарианство действительно полезно в любом возрасте? А какие последствия вегетарианство имеет для ребенка?

Татьяна Буцкая, педиатр, адвокат плода и основатель проекта «Выбор родителей», которая активно ведет свой блог в «Инстаграме», открывает проект за проектом («Марафон по роддомам», премия «Выбор родителей», лекции «Беременные посиделки» и др.), а также регулярно дает подробные комментарии для «Летидора», рассказала, чем опасно вегетарианство для детей и какие преимущества для здоровья можно получить при таком рационе питания.

С тех пор как отказ от мясной пищи в пользу растительной стал набирать популярность и превратился не только в систему питания, но и в философию, этот вопрос становится все более актуальным.

Начнем с того, что вегетарианство вегетарианству рознь.

Диетологи выделяют три типа вегетарианского питания.

Веганство предполагает полный отказ от пищи животного происхождения. Веганы исключают из своего рациона не только мясо и рыбу, но и яйца, молоко и даже мед.

Лактовегетарианство не столь категорично. Оно допускает употребление молочных продуктов. Лактовегетарианцы едят сыр, творог, пьют молоко и йогурты.

Лактоововегетарианство — самый «лояльный» тип вегетарианства. Его приверженцы не приемлют мяса и рыбы, но не накладывают табу на яйца и молоко.

Чем вегетарианство полезно для ребенка

Такая система питания (в качестве кратковременной диеты) очень эффективна против «взрослых» болезней: подагры, ревматизма, атеросклероза, гипертонии. Но этот факт нельзя назвать плюсом вегетарианства для здоровья детей, ведь они не болеют этими заболеваниями.

Среди положительных свойств растительного питания для детей я бы отметила:

снижение риска онкологических заболеваний (красное мясо известно как канцероген);

выведение шлаков и токсинов (пищевые волокна, содержащиеся в растительной пище, «чистят» организм);

предупреждение и лечение ожирения (в силу низкой калорийности овощей, фруктов, ягод).

Чем вегетарианство вредно для ребенка

Самую большую опасность для ребенка несет строгое вегетарианство — веганство. Если в меню малыша отсутствуют продукты животного происхождения, он скоро столкнется с сильной нехваткой белков, незаменимых аминокислот, железа, кальция, а также витаминов D и В12.

— Белки являются поставщиками более 20 аминокислот. Их можно смело назвать главным «строительным материалом» организма. Белки нужны для построения тканей, образования ферментов, антител и гормонов.

По данным специалистов, ребенок в возрасте от года до трех лет должен получать по 100-130 г белка в день.

Его дефицит может сказаться не только на росте ребенка, но и развитии его центральной нервной системы, а также формировании внутренних органов. Помимо этого, нехватка белков повышает риск возникновения анемии.

— Жиры. У ребенка есть риск столкнуться с дефицитом животных жиров. В частности, очень важна докозагексаеновая кислота. Она содержится только в продуктах животного происхождения и очень нужна в первые годы жизни ребенка, когда активно развивается мозг.

— Железо — важнейший элемент, необходимый для образования гемоглобина. Железо содержится и в растительной, и в животной пище, но лидером по его количеству считается все-таки мясо.

Для сравнения: в 100 г гречневой каши — 8 мг железа, а в 100 г печени — 12 мг.

На наших «Беременных посиделках» будущие мамы часто интересуются вопросами прикорма, и специалисты говорят о необходимости своевременного введения мяса в рацион ребенка.

Обычно к полугоду запасы железа в организме малыша и материнском молоке истощаются, поэтому мясо нужно вводить в ежедневное меню младенца в 7–9 месяцев. Это позволит снизить риск железодефицитной анемии, которой, как известно, наиболее подвержены дети раннего возраста.

По данным Всемирной организации здравоохранения, малокровие наблюдается у 43% детей в мире в возрасте до четырех лет. Окажется ли ваш ребенок в их числе, во многом зависит от питания.

— Витамины. Вопреки существующему заблуждению, овощи, фрукты, ягоды нельзя называть поставщиками всех витаминов. Некоторые витамины сосредоточены преимущественно в продуктах животного происхождения. Так, например, витамин D содержится в рыбе жирных сортов, печени трески, яйцах, сметане, сливочном масле.

А витамин В12 — в говяжьей и свиной печени, нежирном твороге, твердых сырах, жирной рыбе.

Если в рационе ребенка недостаточно витамина D, то нарушается обмен между кальцием и фосфором и развивается рахит: у малыша деформируются кости черепа, грудь становится впалой, а ножки кривыми.

Если в меню малыша не хватает витамина В12, его могут беспокоить проблемы с ЖКТ (например, поносы), может развиться анемия. Некоторые дети становятся капризными и быстро утомляются.

— Кальций необходим для роста костей. Кальций содержится как в пище животного происхождения (молоко, сыр, сметана), так и растительного (фасоль, кунжут, белокочанная капуста). Однако из молочных продуктов он усваивается лучше. Есть овощи, из которых кальций всасывается так же хорошо, как и из «молочки», но этого важного минерала в них не так много.

Так, например, в брокколи кальция в 20 раз меньше, чем в сыре.

В отличие от веганства, лактовегетарианство и лактоововегетарианство не так «экстремальны», но дефицит железа остается неизбежным. Учтите это.

Можно ли не отказываться от вегетарианства

Как педиатр и мама, я однозначно против детского вегетарианства. Ребенок находится в процессе постоянного роста и развития — ему нужны белки, жиры, железо и витамины. Но при растительной диете их поступление в организм в достаточном количестве оказывается под вопросом. Таким образом ребенок и его здоровье становятся заложниками выбора родителей. Желания и интересы малыша игнорируются, а сам он еще не может принять решение.

Какой я могу дать совет? Если я вас не убедила и вы все же собираетесь растить детей вегетарианцами, подходите к планированию рациона очень серьезно.

Нельзя просто перевести ребенка на растительное меню, не учитывая развивающегося дисбаланса.

Во-первых, позаботьтесь о покупке витаминных комплексов, докозагексаеновой кислоты (в виде пищевой добавки), а также большого количества злаковых из цельного зерна и «растительного мяса» — соевых продуктов.

Во-вторых, заменяя мясо соей, учитывайте, что в этой чемпионке по количеству белков недостаточно таких аминокислот, как метионин, цистеин, фенилаланин, триптофан. Поэтому при составлении меню ребенка ищите продукты, которые могут быть источником этих важнейших для организма веществ.

Нехватка данных аминокислот сказывается на росте, созревании центральной нервной системы, регенерации тканей, работе щитовидной железы, а также обменных процессах.

В-третьих, следите за калорийностью рациона ребенка. Дети очень подвижны и нуждаются в больших энергетических запасах, а растительная пища низкокалорийна.

В-четвертых, если ребенок бледен, быстро утомляется, отстает в росте, обратитесь к врачу. Если у ребенка выявили анемию, проблемы с щитовидной железой или любые другие нарушения и врач рекомендует отказаться от вегетарианства, не упорствуйте.

В-пятых, пусть ребенок питается полноценно, а решение о системе питания примет, когда вырастет.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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