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PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахара
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PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахара 

ИнформУпак 2 часа назад
Представляя новый продукт без сахара, компания намерена поднять спрос на свои товары. Этот маркетинговый ход связан с тем, что в последние годы вкусы потребителей изменились, и напитки с подсластителями постепенно теряют популярность среди покупателей. В первую очередь, G Zero должен будет стать главным конкурентом напитка Powerade Zero от Coca-Cola.
В июне G Zero появится на прилавках магазинов в Соединенных Штатах, а чуть позже — и в других странах. Напиток представлен в трех вкусах: апельсин, лимон и лайм, ледяная вишня.
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