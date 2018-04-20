PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахара

Представляя новый продукт без сахара, компания намерена поднять спрос на свои товары. Этот маркетинговый ход связан с тем, что в последние годы вкусы потребителей изменились, и напитки с подсластителями постепенно теряют популярность среди покупателей. В первую очередь, G Zero должен будет стать главным конкурентом напитка Powerade Zero от Coca-Cola

В июне G Zero появится на прилавках магазинов в Соединенных Штатах, а чуть позже — и в других странах. Напиток представлен в трех вкусах: апельсин, лимон и лайм, ледяная вишня.