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5 недель головной боли за один укус перца чили
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5 недель головной боли за один укус перца чили 

Доктис 35 минут назад
Что будет, если попробовать самый острый перец чили в мире? Как минимум пять недель сильнейшей головной боли, отвечают американские врачи, столкнувшиеся с таким пациентом.
34-летний американец был доставлен в больницу после того, как попробовал перец чили сорта «Каролинский убийца» (Carolina Reaper). Этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире: по шкале жгучести Сковилла он достигает 2,2 миллиона единиц (то есть одна капля масла этого перца способна придать остроту 2,2 миллионам капель воды). Для сравнения: острота перца халапеньо составляет от 2500 до 5000 единиц по шкале Сковилла.
Немедленно после того, как пострадавший откусил кусочек перца, у него начались непроходящие рвотные позывы; в последующие дни появились приступы сильнейшей боли в области шеи и головы, так что он оказался в больнице, где его проверили на множество неврологических заболеваний. Все анализы оказались отрицательными, лишь компьютерная томография показала сжатие нескольких артерий в мозгу у мужчины. Такой симптом в сочетании с головными болями характерен для некоторых сильнодействующих лекарств или наркотиков, но медики впервые наблюдали его как следствие одной-единственной пробы острого перца.
Спустя пять недель боли у мужчины прошли сами, и КТ показало, что артерии в его мозгу вернулись в норму. Врачи считают, что он сравнительно дешево отделался: ранее уже были известны случаи коронарного сосудистого спазма и острого инфаркта миокарда в результате употребления кайенского перца, гораздо менее острого.
Ну, а ботаники выступили с новостью о том, что рекорд «Каролинского убийцы» побит: в прошлом году британский агроном Майк Смит случайно создал перец, названный «Дыхание дракона» (Dragon’s Breath), чья острота составляет 2.48 миллионов по шкале Сковилла. Хочется верить, что его никому не захочется пробовать.
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