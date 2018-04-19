В курганскую колонию попробовали пронести наркотики в пачке сливочного масла — не удалось

Сотрудники исправительной колонии № 6 УФСИН России по Курганской области не дали пронести два пакетика с веществом неизвестного происхождения в пачке сливочного масла. Их изъяли, когда досматривали передачи для осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии строго режима в поселке Иковка Кетовского района, а гражданина, который пытался пронести масло, задержали. — Передача предназначалась для осужденного, который отбывает семилетний срок за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека, — рассказали 45.ru в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. Экспертиза установила, что вещество — это синтетический наркотик весом 1,8 грамма. Возбуждено уголовное дело.