Крамбль из ревеня с медом

Самое время готовить вкусные десерты из свежего ревеня. Например, крамбль с клубникой, медом и миндалем.

Ингредиенты

Ревень 450 г клубника 450 г свежий тертый имбирь 1 ст. л.

бальзамический уксус 1 ст. л.

мед 250 мл мука 2 ст. л.

соль 1 щепотка

овсянка 150 г миндаль 100 г цельнозерновая мука 100 г сливочное масло 4 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Ревень и клубнику нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте ревень, клубнику, имбирь, 2 столовые ложки муки, 120 мл меда, соль и бальзамический уксус.

В отдельной емкости смешайте овсянку, рубленный миндаль, цельнозерновую муку, оставшийся мед, щепотку соли и сливочное масло.

Клубнично-ревеневую смесь выложите в большую форму или разложите по формочкам для суфле. Сверху выложите смесь овсянки, муки и миндаля.

Выпекайте в разогретой духовке в течение 35 минут. Перед подачей немного охладите.