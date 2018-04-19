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Крамбль из ревеня с медом
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Крамбль из ревеня с медом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Самое время готовить вкусные десерты из свежего ревеня. Например, крамбль с клубникой, медом и миндалем.
Ингредиенты
Ревень 450 г  клубника 450 г  свежий тертый имбирь 1 ст. л.
бальзамический уксус 1 ст. л.
мед 250 мл  мука 2 ст. л.
соль 1 щепотка
овсянка 150 г  миндаль 100 г  цельнозерновая мука 100 г  сливочное масло 4 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Ревень и клубнику нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте ревень, клубнику, имбирь, 2 столовые ложки муки, 120 мл меда, соль и бальзамический уксус.
В отдельной емкости смешайте овсянку, рубленный миндаль, цельнозерновую муку, оставшийся мед, щепотку соли и сливочное масло.
Клубнично-ревеневую смесь выложите в большую форму или разложите по формочкам для суфле. Сверху выложите смесь овсянки, муки и миндаля.
Выпекайте в разогретой духовке в течение 35 минут. Перед подачей немного охладите.
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