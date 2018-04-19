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В Ингушетии появилась первая сыроварня, которая создала ингушские сорта сыра
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В Ингушетии появилась первая сыроварня, которая создала ингушские сорта сыра 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 19 апреля. /ТАСС/. Первая сыроварня, которая создала сертифицированные ингушские сорта сыра, открылась в Назрани (Ингушетия), рассказала ТАСС владелица сыроварни Аза Куркиева. В минэкономразвития региона отметили, что этот проект станет началом развития сырной отрасли в республике.
"Мы задумали создание сыроварни год назад, дома пробовали сами варить сыр, экспериментировали и разработали свои сорта сыра, в том числе и первые ингушские сорта — Ингушский сыр и Лейми, названный в честь нашего тейпа (род, клан прим. ТАСС). Мы взяли заем и открыли небольшую сыроварню, которая может в месяц выпускать до полутора тонн сыра, правда на первых порах мы ограничиваемся 150 килограммами", — рассказала Куркиева.
По ее словам, сыр отвечает стандартам халяль, соответствует нормам шариата и имеет все сертификаты качества, а для его приготовления используются только натуральные продукты. В свою очередь, в министерстве экономического развития республики проект сыроварни считают хорошим стартом и опытом для развития этой отрасли и открытия подобных предприятий.
"Этот проект в первую очередь создает дополнительные рабочие места, а, значит, у людей будет зарплата, предприятие делает налоговые отчисления, второй большой плюс — это импортозамещение, сыр мы завозили и пока завозим из других регионов страны. Нам необходимо развивать эту отрасль, мы и сами думали запустить такое предприятие и опыт этих предпринимателей нам пригодится. Планируем сделать сыроварне выгодное предложение для увеличения объемов их продукции и включению их в специальную программу министерства", — сказал ТАСС министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.
Сейчас предприятие выпускает четыре вида сыра, в будущем сыроварня планирует запустить производство еще 10 сортов, в том числе и новые виды ингушского сыра. Сейчас в цехе производят только твердые и полутвердые долгозреющие сыры, с наращиванием производства в сыроварне появятся и мягкие сорта.
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