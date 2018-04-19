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«Салями» из инжира с орехами
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«Салями» из инжира с орехами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Шоколадная колбаса — любимое лакомство многих детей. Предлагаем вам приготовить ее из инжира.
Ингредиенты
Сушеный инжир 250 г  миндаль 50 г  фисташки 40 г  черный шоколад 50 г  курага 4 шт  лимон (сок) 1 шт  апельсиновая и лимонная цедра по вкусу
Способ приготовления
Инжир залейте кипятком на несколько минут, затем слейте воду. Нарежьте инжир небольшими кусочками, поместите их в кухонный комбайн или блендер. Добавьте курагу, сок лимона и цедру. Тщательно измельчите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Орехи порубите, добавьте к ним шоколад, натертый на терке. Добавьте к инжиру и тщательно перемешайте руками. Из этой смеси сформируйте колбаску и заверните ее в бумагу для выпечки.
Положите в холодильник минимум на день. Перед подачей нарежьте небольшими ломтиками.
Источник фото: Pinterest.
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