«Салями» из инжира с орехами

Шоколадная колбаса — любимое лакомство многих детей. Предлагаем вам приготовить ее из инжира.

Ингредиенты

Сушеный инжир 250 г миндаль 50 г фисташки 40 г черный шоколад 50 г курага 4 шт лимон (сок) 1 шт апельсиновая и лимонная цедра по вкусу

Способ приготовления

Инжир залейте кипятком на несколько минут, затем слейте воду. Нарежьте инжир небольшими кусочками, поместите их в кухонный комбайн или блендер. Добавьте курагу, сок лимона и цедру. Тщательно измельчите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Орехи порубите, добавьте к ним шоколад, натертый на терке. Добавьте к инжиру и тщательно перемешайте руками. Из этой смеси сформируйте колбаску и заверните ее в бумагу для выпечки.

Положите в холодильник минимум на день. Перед подачей нарежьте небольшими ломтиками.

Источник фото: Pinterest.