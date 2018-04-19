Кержаков: самые большие яйца в российском футболе у Овчинникова

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, кто в российском футболе является самым харизматичным.

«Самые большие яйца в российском футболе у Сергея Овчинникова . Вбейте в YouTube его имя. Мне особенно нравится его фраза: «Я тебе в лоб дам».

Слова Дзюбы о яйцах? Ему надо было пояснить. У него все мысли в одном направлении. Тем более после его ростовских бычьих яиц. Он уже только об этом и думает. Ему же вручили приз в Ростове — бычьи яйца», — рассказал Кержаков в интервью oSporte TV.