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Кержаков: самые большие яйца в российском футболе у Овчинникова
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Кержаков: самые большие яйца в российском футболе у Овчинникова 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, кто в российском футболе является самым харизматичным.
«Самые большие яйца в российском футболе у Сергея Овчинникова. Вбейте в YouTube его имя. Мне особенно нравится его фраза: «Я тебе в лоб дам».
Слова Дзюбы о яйцах? Ему надо было пояснить. У него все мысли в одном направлении. Тем более после его ростовских бычьих яиц. Он уже только об этом и думает. Ему же вручили приз в Ростове — бычьи яйца», — рассказал Кержаков в интервью oSporte TV.
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