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Медово-лавандовое мороженое
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Медово-лавандовое мороженое 

Карельские вести 1 час назад
Освежающий десерт с медовым вкусом — идеальный для летнего дня.
Ингредиенты
Молоко 500 мл  кукурузный крахмал 1,5 ст. л.
сливочный сыр 3 ст. л.
жирные сливки 315 мл  сушеная лаванда 1 ст. л.
мед 200 мл  ваниль по вкусу
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Наполните большую миску ледяной водой. В чашке смешайте крахмал с 2 столовыми ложками молока. В отдельной емкости взбейте сливочный сыр до мягкости.
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
В кастрюльке смешайте молоко, сливки, лаванду и мед. Поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте, пока мед полностью не растворится, около 5 минут. Снимите с огня. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте смесь крахмала и молока. Снова поставьте на огонь и готовьте, пока смесь слегка не загустеет.
На миску со сливочным сыром поместите мелкое сито и пропустите сквозь него молочно-медовую смесь. Взбейте до мягкой и нежной текстуры. Добавьте ваниль и соль. Поместите миску со смесью в емкость с ледяной водой и оставьте минут на 20, периодически помешивая.
Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 4 часа, а затем в морозильную камеру также минимум на 4 часа.
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