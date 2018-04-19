Медово-лавандовое мороженое

Освежающий десерт с медовым вкусом — идеальный для летнего дня.

Ингредиенты

Молоко 500 мл кукурузный крахмал 1,5 ст. л.

сливочный сыр 3 ст. л.

жирные сливки 315 мл сушеная лаванда 1 ст. л.

мед 200 мл ваниль по вкусу

соль 1 щепотка

Способ приготовления

Наполните большую миску ледяной водой. В чашке смешайте крахмал с 2 столовыми ложками молока. В отдельной емкости взбейте сливочный сыр до мягкости.

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

В кастрюльке смешайте молоко, сливки, лаванду и мед. Поставьте на огонь, доведите до кипения и готовьте, пока мед полностью не растворится, около 5 минут. Снимите с огня. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте смесь крахмала и молока. Снова поставьте на огонь и готовьте, пока смесь слегка не загустеет.

На миску со сливочным сыром поместите мелкое сито и пропустите сквозь него молочно-медовую смесь. Взбейте до мягкой и нежной текстуры. Добавьте ваниль и соль. Поместите миску со смесью в емкость с ледяной водой и оставьте минут на 20, периодически помешивая.

Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 4 часа, а затем в морозильную камеру также минимум на 4 часа.