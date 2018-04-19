Ещё
Конфеты «Медовые соты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конфеты «Медовые соты» 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Очень необычные конфеты, похожие на пчелиные соты, с насыщенным медовым вкусом.
Ингредиенты
Сахар 300 г  мед 150 г  вода 5 ст. л.
сода 1,5 ч. л.
Способ приготовления
Небольшую прямоугольную форму смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки. Заранее подготовьте соду и венчик.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сахар, мед и воду поместите в большую кастрюлю и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь до маленького и готовьте, не перемешивая, пока смесь не станет золотистого цвета. Следите, чтобы масса не подгорела.
Снимите кастрюлю с огня и быстро добавьте соду. Смесь начнет пениться. Быстро перемешивайте ее венчиком в течение нескольких секунд. Сразу же перелейте смесь в подготовленную форму и оставьте охлаждаться. Когда смесь застынет, поломайте ее на кусочки. Храните в плотно закрытом контейнере.
Источник фото: Pinterest.
Карельские вести: последние новости
Медово-лавандовое мороженое «Салями» из инжира с орехами Крамбль из ревеня с медом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом16
Живой Кен решил стать Барби9
Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит16
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст19
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение