Конфеты «Медовые соты»

Очень необычные конфеты, похожие на пчелиные соты, с насыщенным медовым вкусом.

Ингредиенты

Сахар 300 г мед 150 г вода 5 ст. л.

сода 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Небольшую прямоугольную форму смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки. Заранее подготовьте соду и венчик.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Сахар, мед и воду поместите в большую кастрюлю и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь до маленького и готовьте, не перемешивая, пока смесь не станет золотистого цвета. Следите, чтобы масса не подгорела.

Снимите кастрюлю с огня и быстро добавьте соду. Смесь начнет пениться. Быстро перемешивайте ее венчиком в течение нескольких секунд. Сразу же перелейте смесь в подготовленную форму и оставьте охлаждаться. Когда смесь застынет, поломайте ее на кусочки. Храните в плотно закрытом контейнере.

Источник фото: Pinterest.