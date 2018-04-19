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Медовое печенье мадлен
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Медовое печенье мадлен 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мадлен — очень вкусное маленькое печенье в форме морских ракушек.
Ингредиенты
Мука 105 г  разрыхлитель 0,5 ч. л.
сливочное масло 70 г  яйца 2 шт  сахар 65 г  ванильный сахар 1 ч. л.
мед 2 ст. л.
Способ приготовления
Муку смешайте с разрыхлителем. Масло растопите.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром в однородную светлую массу. Всыпьте частями муку, чередуя ее с медом и растопленным маслом, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой. Накройте тесто пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.
Формы для печенья смажьте маслом и хорошо присыпьте мукой. Выложите тесто в формы, наполняя их почти до конца.
Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10-12 минут (для маленьких формочек — 3-5 минут). При желании готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
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