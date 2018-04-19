Медовое печенье мадлен

Мадлен — очень вкусное маленькое печенье в форме морских ракушек.

Ингредиенты

Мука 105 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

сливочное масло 70 г яйца 2 шт сахар 65 г ванильный сахар 1 ч. л.

мед 2 ст. л.

Способ приготовления

Муку смешайте с разрыхлителем. Масло растопите.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром в однородную светлую массу. Всыпьте частями муку, чередуя ее с медом и растопленным маслом, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой. Накройте тесто пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.

Формы для печенья смажьте маслом и хорошо присыпьте мукой. Выложите тесто в формы, наполняя их почти до конца.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10-12 минут (для маленьких формочек — 3-5 минут). При желании готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.