Диета и спорт: все, что нужно знать о том, как худеют звезды

Знаменитости вдохновляют своих фанатов не только на модные подвиги, но и побуждают к диетам и здоровому образу жизни. Многие из нас стремятся приблизиться к своему идеалу, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы перенять какие-нибудь положительные привычки у своих кумиров. Тем более, что многие из них с готовностью делятся деталями своего рациона. Диета и спорт: все, что нужно знать о том, как худеют звездыМеган Маркл Меган Маркл уже должна была привыкнуть, что каждый аспект её жизни поддается тщательному изучению. Так случилось и с её предсвадебной

диетой, которую раскрыли источники из королевского дворца. Если раньше Меган

могла себе позволить красное вино, картофель фри и пасту, то теперь она полностью отказалась от алкоголя и углеводов. К ним на замену пришли травяные

чаи, минеральная вода, овощи, фрукты и чечевичные супы. Каждое утро будущая

принцесса начинает со стакана теплой воды с лимоном, после чего занимается на беговой дорожке и велотренажере по два часа в день.

на диете Дюкана, которая включает в себя продукты с высоким содержанием белка и практически не содержит углеводов. Конечно, свадьба давно позади, но герцогиня

продолжает поддерживать свою фигуру с помощью разгрузочных дней с большим

количеством фруктов, овощей, рыбы и миндального молока.

Кейт также любит готовить и не прочь побаловать близких своими коронными

блюдами: карри и индийским соусом чатни по рецепту её бабушки.

Эмили Ратажковски Эмили Ратажковски не смогла бы часто баловать фанатов

откровенными фотосессиями, если бы тоже не придерживалась правил в еде. Модель

сознается, что у неё быстрый метаболизм, но все же старается не переедать. На съемках она старательно избегает шведских столов, старается пить много воды,

тренироваться и не забывает про здоровый сон. Эмили отлично знает в чем нуждается её организм и не отказывает себе в мясе, считая его главным

источником железа.

Виктория Бэкхем Виктория Бэкхем долго искала свою идеальную диету, на пути к ней она страдала от недостаточного веса, таблоиды то и дело поднимали волну

слухов о том, что Виктория страдает анорексией и принимает таблетки для похудения. Сейчас все пришло в норму и, по словам самой Бэкхем, она дружит с едой, но про диеты не забывает. Виктория последовательница щелочной диеты,

которая помогает ей сохранить стройную фигуру, молодость и активность на 24 часа.

Ким Кардашьян Ким Кардашьян после родов набрала 30 килограмм, которые ей помогла сбросить диета Аткинса. Суть диеты в том, чтобы полностью отказаться от углеводов и активно потреблять белок. Ким крайне тяжело далось полное

исключение из своего рациона сахара, но она заменила его полезными продуктами,

которые помогли ей избежать чувства голода и вернуться к желанному размеру

одежды.

Кристина Агилера Кристина Агилера умудрилась вызвать небывалый ажиотаж в медиа, когда похудела за 10 месяцев на 38 килограмм. Многие тут же заявили о том, что певица прибегла к липосакции, но на деле Кристина просто взяла себя в руки. Она полностью отказалась от фастфуда, ограничила потребление углеводов,

чтобы помешать выработке инсулина и как следствие появлению лишних килограмм.

Диета Кристины была полностью основана на тех продуктах питания, которые могут

понижать уровень инсулина.

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