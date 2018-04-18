Диета и спорт: все, что нужно знать о том, как худеют звезды 

Знаменитости вдохновляют своих фанатов не только на модные подвиги, но и побуждают к диетам и здоровому образу жизни. Многие из нас стремятся приблизиться к своему идеалу, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы перенять какие-нибудь положительные привычки у своих кумиров. Тем более, что многие из них с готовностью делятся деталями своего рациона. Диета и спорт: все, что нужно знать о том, как худеют звездыМеган Маркл Меган Маркл уже должна была привыкнуть, что каждый аспект её жизни поддается тщательному изучению. Так случилось и с её предсвадебной
диетой, которую раскрыли источники из королевского дворца. Если раньше Меган
могла себе позволить красное вино, картофель фри и пасту, то теперь она полностью отказалась от алкоголя и углеводов. К ним на замену пришли травяные
чаи, минеральная вода, овощи, фрукты и чечевичные супы. Каждое утро будущая
принцесса начинает со стакана теплой воды с лимоном, после чего занимается на беговой дорожке и велотренажере по два часа в день.
Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон перед своей свадьбой с принцем Уильямом сидела
на диете Дюкана, которая включает в себя продукты с высоким содержанием белка и практически не содержит углеводов. Конечно, свадьба давно позади, но герцогиня
продолжает поддерживать свою фигуру с помощью разгрузочных дней с большим
количеством фруктов, овощей, рыбы и миндального молока.
Кейт также любит готовить и не прочь побаловать близких своими коронными
блюдами: карри и индийским соусом чатни по рецепту её бабушки.
Эмили Ратажковски Эмили Ратажковски не смогла бы часто баловать фанатов
откровенными фотосессиями, если бы тоже не придерживалась правил в еде. Модель
сознается, что у неё быстрый метаболизм, но все же старается не переедать. На съемках она старательно избегает шведских столов, старается пить много воды,
тренироваться и не забывает про здоровый сон. Эмили отлично знает в чем нуждается её организм и не отказывает себе в мясе, считая его главным
источником железа.
Виктория Бэкхем Виктория Бэкхем долго искала свою идеальную диету, на пути к ней она страдала от недостаточного веса, таблоиды то и дело поднимали волну
слухов о том, что Виктория страдает анорексией и принимает таблетки для похудения. Сейчас все пришло в норму и, по словам самой Бэкхем, она дружит с едой, но про диеты не забывает. Виктория последовательница щелочной диеты,
которая помогает ей сохранить стройную фигуру, молодость и активность на 24 часа.
Ким Кардашьян Ким Кардашьян после родов набрала 30 килограмм, которые ей помогла сбросить диета Аткинса. Суть диеты в том, чтобы полностью отказаться от углеводов и активно потреблять белок. Ким крайне тяжело далось полное
исключение из своего рациона сахара, но она заменила его полезными продуктами,
которые помогли ей избежать чувства голода и вернуться к желанному размеру
одежды.
Кристина Агилера Кристина Агилера умудрилась вызвать небывалый ажиотаж в медиа, когда похудела за 10 месяцев на 38 килограмм. Многие тут же заявили о том, что певица прибегла к липосакции, но на деле Кристина просто взяла себя в руки. Она полностью отказалась от фастфуда, ограничила потребление углеводов,
чтобы помешать выработке инсулина и как следствие появлению лишних килограмм.
Диета Кристины была полностью основана на тех продуктах питания, которые могут
понижать уровень инсулина.
Читайте также: Худеть или не худеть: кто живет в гармонии со своим телом Как похудеть к лету: 5 девушек, которые вдохновят вас на занятия спортом