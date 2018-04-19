Яблоки в карамели

Традиционное американское лакомство — сочные яблоки в сладкой карамельной глазури.

Ингредиенты

Жирные сливки 250 мл сахарный сироп 180 мл сливочное масло 120 г коричневый сахар 180 г ванильный экстракт 1 ч. л.

яблоки 8-10 шт Способ приготовления

В большой сковороде смешайте сливки, сахарный сироп, масло и коричневый сахар. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, до состояния мягкого шарика (это займет примерно 5-8 минут).

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Чтобы проверить, готова ли карамель, капните ее в чашку с холодной водой. Если после остывания она образовывает мягкий шарик, значит, готово.

Добавьте в карамель ваниль, перемешайте и снимите с огня. Слегка охладите.

Яблоки помойте и обсушите. Вставьте в них деревянные шпажки. Окунайте яблоки в карамель, держа за шпажки, и выкладывайте на бумагу для выпечки для охлаждения.