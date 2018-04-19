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Яблоки в карамели
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Яблоки в карамели 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Традиционное американское лакомство — сочные яблоки в сладкой карамельной глазури.
Ингредиенты
Жирные сливки 250 мл  сахарный сироп 180 мл  сливочное масло 120 г  коричневый сахар 180 г  ванильный экстракт 1 ч. л.
яблоки 8-10 шт  Способ приготовления
В большой сковороде смешайте сливки, сахарный сироп, масло и коричневый сахар. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, до состояния мягкого шарика (это займет примерно 5-8 минут).
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Чтобы проверить, готова ли карамель, капните ее в чашку с холодной водой. Если после остывания она образовывает мягкий шарик, значит, готово.
Добавьте в карамель ваниль, перемешайте и снимите с огня. Слегка охладите.
Яблоки помойте и обсушите. Вставьте в них деревянные шпажки. Окунайте яблоки в карамель, держа за шпажки, и выкладывайте на бумагу для выпечки для охлаждения.
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