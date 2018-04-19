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Картофельный пай и вяленые томаты приготовили студенты колледжа «Царицыно»
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Картофельный пай и вяленые томаты приготовили студенты колледжа «Царицыно» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Колледж «Царицыно» принял участие во Всероссийском фестивале профессиональных проб «Вкус профессий». Защищали честь учебного учреждения студенты Екатерина Супрунова, Светлана Кургина и их преподаватель Виктор Мошков.
Девушки под руководством наставника провели мастер-класс по приготовлению закусок:
— Мы с Екатериной Супруновой готовили куриный галантин*, с микс-салатом, свекольной икрой и картофелем пай, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель Виктор Мошков. — В свою очередь Светлана Кургина показывала, как с легкостью можно сделать вкусные безе, с добавлением различных красителей и вкусовых добавок.
В кулинарном занятии приняли участие школьники из различных регионов страны и их родители, педагоги и специалисты по работе с молодыми людьми, представители бизнес-сообщества и различных колледжей и высших учебных заведений.
— Конечно, всем участником понравилось, — добавляет Мошков. — Многие ребята попробовали приготовить закуску, много было родителей, которым было очень интересно. Мы рассказывали, как делать вяленые томаты, которые тоже входили в закуску, галантин и какие начинки можно в него добавить. По вкусу закуска понравилась всем. Даже я когда попробовал, претензий не было. Тут была и легкая сладость от томатов, хрустинка от картофеля пай, свежесть листового салата, подсоленный галантин и привкус свеклы. Достаточно интересное сочетание. Каждый может приготовить это дома без лишних проблем.
Справка
*Галантин — блюдо из постного мяса, с добавлением яиц, специй и деликатесов.
Фото: колледж «Царицыно»
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