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В библиотеке на Рождественской провели эколого-краеведческое путешествие
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В библиотеке на Рождественской провели эколого-краеведческое путешествие 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В библиотеке № 117 района Некрасовка состоялось эколого-краеведческое мероприятие, которое провели для ребят из гимназии № 1595. Об этом говорится на сайте библиотеки.
«В ходе «путешествия» дети узнали о пользе и чудесных свойствах воды, поучаствовали в интересных научных опытах, стали свидетелями увлекательных опытов с водой и растительным маслом. Поскольку наш район известен сооружениями для очистки воды, дети рассмотрели герб Некрасовки, на котором изображена голубая чистая вода», — сообщается в материале.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: ул. Рождественская, дом 12. (вт)
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