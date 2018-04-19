В библиотеке на Рождественской провели эколого-краеведческое путешествие

В библиотеке № 117 района Некрасовка состоялось эколого-краеведческое мероприятие, которое провели для ребят из гимназии № 1595. Об этом говорится на сайте библиотеки.

«В ходе «путешествия» дети узнали о пользе и чудесных свойствах воды, поучаствовали в интересных научных опытах, стали свидетелями увлекательных опытов с водой и растительным маслом. Поскольку наш район известен сооружениями для очистки воды, дети рассмотрели герб Некрасовки, на котором изображена голубая чистая вода», — сообщается в материале.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: ул. Рождественская, дом 12. (вт)