Кулинарные привычки из СССР, от которых надо избавиться

СССР нет уже 27 лет, а привычки остались. Что самое интересное — многие люди продолжают следовать советским стереотипам питания, даже не задумываясь о том, что сейчас можно не сильно дороже (а зачастую даже и дешевле) питаться намного лучше, здоровее и полезнее.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о пищевых привычках родом из Союза, от которых надо срочно избавиться, ну и в конце традиционный вопрос.

Для начала немного истории. Советские кулинарные традиции берут своё начало в «Книге о вкусной и здоровой пище», первое издание которой вышло ещё во времена великого диетолога и гастроэнтеролога.

В книге содержались рецепты практически всех хорошо известных вам по советским застольям салатов, холодных закусок и горячих блюд — сельдь под шубой, оливье, рассольник, салат из крабов (позже —из крабовых палочек), винегрет и прочее — все эти рецепты содержались в этом фолианте. «Книга о вкусной и здоровой пище» считалась ценным подарком на свадьбу, и поэтому неудивительно, что практически все советские домохозяйки готовили одинаково — у всех была одна поваренная книга, а в магазинах были одинаковые продукты.

Любопытный факт — многие названия старых блюд из ещё дореволюционных времён активно переименовывались в ранние советские годы, названиям придавался более «народный характер» — и именно под такими названиями блюда вошли позже в «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Так, «Похлёбка боярская» превратилась в «Суп картофельный со свежими грибами», «Щи николаевские» стали «Щами из шинкованной капусты», а «Судак с польским соусом» превратился в «Судака разварного, соус с маслом и яйцами».

Ещё одна особенность «Книги о вкусной и здоровой пище» заключалась в том, что она, фактически, адаптировала кулинарные привычки людей под советские реалии — жестко нормированный трудовой день, отсутствие нормальной торговли и как следствие — импортных продуктов и т. д., причём подавала эту адаптацию как «исключительно научную и полезную диету», хотя на самом деле многие кулинарные привычки из «Книги о вкусной и здоровой пище» попросту вредные.

А теперь давайте подробнее посмотрим на список этих советских кулинарных привычек.

1. Есть всё с хлебом, постоянно есть каши.

Хлеб везде и повсюду пропагандировался в СССР, существовало даже что-то вроде культа поклонения хлебу. Образ колосящихся нив вошел в визуальную пропаганду как образ мира и достатка, везде в столовых висели плакаты вроде «Хлеб — всему голова», и даже в школьных учебниках по русскому языку постоянно рассказывались про хлеб какие-то истории.

Людей старшего поколения можно было понять — многие из них помнили страшную «коллективизацию», войну и голод и знали, что если в доме есть запас хлеба — то это очень хорошо, и в случае чего поможет выжить. Однако к реалиям позднего СССР 1970−80-х годов это уже не имело никакого отношения, и осталось в общественной жизни в виде рудиментарной привычки топтать всё с хлебом.

С хлебом ели супы и вторые блюда, ели даже то, где уже и так было много углеводов и теста — блюда с картошкой, с рисом, пельмени, макароны и т. д.

Сюда же можно отнести и привычку постоянно есть каши — на завтрак, в виде гарнира на обед и на ужин. По своей сути каша (особенно в таких количествах) — достаточно пустая еда, лишь создающая «мякиш» в животе и ложное ощущение сытости, но не приносящая пользы организму. Многие дополнительно заедали кашу хлебом.

Если вы не хотите «жить как в СССР» — то избавляйтесь от привычи всё и всегда есть с хлебом.

2. Есть мало качественного белка.

Качественный белок, содержащийся в мясе, рыбе, морепродуктах и молочных продуктах, в СССР был дефицитом. Вспомните, что подавали в советских столовых в виде мясных блюд? Правильно — всевозможные котлеты, бифштексы и прочую дребедень, в которых мясной фарш (который и без того не целиком состоит из мяса) подмешивали хлеб и т. д. В котлете весом в 80 грамм было в лучшем случае 50% мяса, да и то не слишком высокого качества, перемешанного с жиром.

Домашние котлеты были чуть получше — но в любом случае, хорошее мясо и даже курица были большим дефицитом. Результатом такой диеты с повышенным содержанием углеводов, но с малым содержанием белка были специфические фигуры — с большим животом (от избытка углеводов), но с достаточно тощими руками и ногами (от недостатка мышечной массы вследствие дефицита белка).

В общем, советую всем по возможности избавляться от этой привычки и есть побольше качественного белка в мясе либо рыбе.

3. Питаться три раза в день, есть по расписанию.

Трёхразовое питание подавалось советскими диетологами как вершина прогресса — мол, кто есть три раза в день, тот будет бодр, весел и счастлив. В настоящее время эта система признана ошибочной — более правильным считается пятиразовое питание небольшими порциями. Объем калорий и самой пищи в завтраке, обеде и ужине должен быть меньше, чем при трехразовой системе, а между тремя основными приёмами пищи должны быть ещё два перекуса.

Это же касается и питания «по часам» — в СССР утвержалось, что важно съедать свой завтрак, обед и ужин в одно время, чуть ли не минута-в-минуту. Понятно, почему это пропагандировалось — в СССР люди были жестко привязаны к рабочему графику и часто просто не могли поесть в другое время (например, если хотелось пообедать пораньше). Современные исследования не считают, что важно питаться именно точно в одно время.

Короче, всем советую переходить на систему пятиразового питания — а не так, как было в СССР)

4. Обед из трёх блюд.

Может быть вы удивитесь — но это тоже довольно вредная советская привычка, произрастающая из системы трехразового питания.

Что в ней такого плохого? Для начало надо понять, что если человек есть три раза в день, а не пять, то за один прием пищи он должен съесть намного больше всего — так появился классический советский обед из трех блюд, во время которого съедалась большая тарелка супа с хлебом, большая тарелка второго (часто тоже с хлебом) и еще был компот (нередко с булочкой).

Как результат — такой обильный приём пищи за один раз приводил к перееданию. В детстве я тоже питался по такой системе, но уже достаточно давно перешел на пятиразовое питание, и теперь почти всегда ем за обедом какое-то одно блюдо — получается более чем достаточно. Классический советский обед из трех блюд для меня сегодняшнего — это «впихнуть невпихуемое».

5. Есть только местные овощи и фрукты.

Достаточно вредный советский миф, в котором говорится о том, что человек должен есть только привычные ему овощи и фрукты, произрастающие в близлежащей местности. Откуда растут ноги у этого мифа понятно — в СССР не было нормальной торговли с зарубежными странами, а в местном сельском хозяйстве не было нормальных технологий сохранения продуктов — вот и получается, что пропаганда считала «полезными» только местные кислые яблоки, которые после хранения в подвале воняли могилой.

Этот же миф кстати повторил и глава Белоруссии Александр Лукашенко в своём бессмертном монологе «Зачем есть мясо с картошкой», гуглите кому интересно. На самом деле человек может и должен есть абсолютно любые овощи и фрукты (за исключением случаев индивидуальной непереносимости) — бананы, апельсины, манго, ананасы, яблоки, груши, сливы и персики, ну и всё остальное. И это отлично подтверждает пример современности — в отличие от времен совка, мы сейчас едим овощи и фрукты со всего мира и стали от этого только лучше себя чувствовать и выглядеть.

6. Питаться пищевыми концентратами и консервами.

«Пищевыми концентратами» в советской кухне назывались всякие бульонные кубики, пюре, каши и супы быстрого приготовления и прочее подобное. В СССР эти продукты разрабатывались «оборонной» промышленностью для армии и всяких там полярников, но вскоре вошли в повседневный рацион обычных граждан.

Посмотрите любой советский фильм, в котором показывается магазин — на полках будут стоять ряды консервов и лежать пачки суповых концентратов — особенно популярным был «суп гороховый» в брикете и «Суп харчо» из бумажного пакета. Советские магазины в таких фильмах больше всего напоминают пункты раздачи сухих пайков каким-нибудь потерпевшим от цунами; в магазинах почти нет свежих фруктов и овощей, а лишь стоят бесконечные ряды консервов и концентратов.

Современная диетология считает концентраты и консервы достаточно вредной едой — первые содержат всякие там усилители вкуса и «антислеживатели», а вторые просто содержат много всякой вредной ерунды, о которой не рассказывали в СССР — скажем, любимые всеми советские «Шпроты» содержали ударные дозы вырабатывающегося при копчении бензапирена, который сейчас однозначно признан вреднейшим канцерогеном.

7. Пить мало воды.

Ещё одна чисто советская привычка — о пользе и необходимости пить достаточное количество хорошией чистой воды в те времена никто не говорил.

Такие дела.