Вкусно и полезно: 14 низкокалорийных продуктов

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Нет таких продуктов, которые бы вообще не содержали калорий, однако существуют продукты, которые вы можете есть сколько угодно и не бояться при этом набрать вес. В основном, к этим продуктам относятся фрукты и овощи. У них низкая калорийность, они содержат много воды, а также клетчатки, которая позволяет чувствовать насыщение. Ниже мы расскажем о 14 таких продуктах. Сельдерей

Почти на 95% сельдерей состоит из воды. Однако при этом это один из самых полезных для здоровья овощей. Сельдерей содержит такие вещества, как калий, соль фолиевой кислоты, клетчатка, а также 30% ежедневной нормы витамина К. Калорийность сельдерея крайне низкая — всего 6 калорий. При этом рекомендуется есть его свежим, так как через 5-7 дней после покупки он теряет множество полезных веществ. Капуста

Капуста — еще один низкокалорийный продукт, который содержит всего 33 калории. Однако в ней содержится почти 3 грамма протеина и 2,5 грамма клетчатки. Это один из немногих продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3, который в основном содержится в рыбе. Как и во многих других овощах, в капусте содержится много витаминов. Черника

Черника считается одним из лучших антиоксидантов. В ней больше антиоксидантов, чем во фруктах. Если говорить о содержании клетчатки, то она содержит 14% ежедневной нормы клетчатки. При этом калорийность также низкая — всего около 85 калорий. Огурцы

Они почти полностью состоят из воды и содержат всего 16 калорий в одной порции. Семена и кожура обладают наибольшей питательной ценностью, поэтому лучше есть неочищенные огурцы. В кожуре содержится клетчатка и витамин А, который полезен для глаз. Помидоры

Помидоры известны тем, что содержат вещество ликопин, который помогает блроться с хроническими заболеваниями, а также придает красный цвет. Помимо этого, помидоры содержат витамины А, С, В2, а также фолиевую кислоту, хром, калий и клетчатку. Калорийность — всего 25 калорий. Грейпфруты

Исследования показывают, что если вы будете регулярно есть грейпфруты, то вы сможете сбросить лишний вес. Поэтому грейпфруты считаются поистине диетическим продуктом. Дело в том, что в грейпфрутах много клетчатки, поэтому они придают чувство насыщения, стабилизируют уровень сахара в крови, а также способствуют тому, что вы чувствуете себя сытым в течении длительного периода времени. В одной половине грейпфрута содержится всего 50 калорий. Кроме того, фрукт богат витамином С, который снижает риск таких заболеваний, как рак и сердечные заболевания. Кроме того, он улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина в крови. Брокколи

Брокколи лучше всего есть в сыром виде или после обработки паром. Она содержит вещества, разрушающие канцерогенные химикаты, которые поступают в наш организм с едой или из внешней среды. Помимо этого, брокколи содержит витамины A, C, E, и K. В одной порции брокколи содержится примерно 20% ежедневной нормы клетчатки. Канталупа

Канталупа или мускусная дыня богата витамином А, который полезен для глаз. Кроме того, здесь также много витамина С, как и в других фруктах. Она на 90% состоит из воды, а ее калорийность — всего 55 калорий в одной порции. Цветная капуста

Это очень полезный и питательный продукт. Цветная капуста содержит антиоксиданты и другие полезные вещества, которые помогают бороться с хроническими заболеваниями. Помимо этого, цветная капуста богата клетчаткой, а также витаминами С и К. В одной порции содержится всего 25 калорий. Ежевика

Можно бесконечно долго говорить о том, насколько полезна ежевика для нашего организма. Как и многие ягоды, она богата витамином С, а также антиоксидантами. Помимо этого, ежевика улучшает пищеварение, позволяет сохранять бодрость, а также оказывает благотворное воздействие на состояние кожи. Салат-латук

Различные виды салата содержат от 10 до 20 калорий в одной порции. Кроме того, латук содержит много протеина, витаминов и полезных веществ, таких как фолиевая кислота, железо, витамины А и С. Апельсины

Большинство из нас знает, что апельсины богаты витамином С. Однако, помимо этого, у апельсинов много и других полезных свойств. Так как витамин С участвует в производстве коллагена, апельсины способствуют тому, что наша кожа выглядит здоровой и молодой. Кроме того, апельсины низкокалорийны. Апельсин среднего размера содержит всего 80 калорий. Клубника

В одной порции клубники больше витамина С, чем в одном апельсине. Помимо этого, в клубнике много антиоксидантов. Клубника также богата калием и клетчаткой, не содержит жиров и холестерина. Таким образом, она очень полезна для сердца. В одном стакане клубники содержится около 50 калорий. Белая мускатная дыня

В этом виде дыни лишь немного больше калорий, чем в канталупе — 64. Большая часть этих калорий приходятся на 14 грамм природного сахара, который содержится в этом фрукте. В ней также содержится рекомендованная дневная норма витамина С и медь, которая важна для здоровья кожи.