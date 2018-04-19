Цветная капуста с сыром от шеф-повара WomanHit.ru

Цветная капуста — очень полезный овощ, содержащиеся в ней микроэлементы и витамины полезны всем, капуста способствует полноценной работе сердечной мышцы, поддерживает водно-солевой баланс, считается, что химический состав цветной капусты быстро всасывается кровью, ускоряет микроциркуляцию, утолщает мембраны клеток и способствует естественной регенерации тканей. На фоне этого все обменные процессы в организме повышаются на 2—3 уровня. В общем, идеальный продукт для молодости и красоты.

Вам понадобится:

— цветная капуста — 1 небольшой кочан разобрать на соцветия;

— сыр тертый — 50 гр;

— соль, перец, зелень по вкусу.

Цветную капусты отварите в подсоленной воде 5 минут — не варите дольше, капуста будет слишком мягкой и потеряет хрусткость. Духовку разогрейте до 200 градусов, выложите капусту в термостойкую посуду, посыпьте тертым сыром и запекайте 10—15 минут до появления легкой поджаристой корочки.

При подаче на стол посыпьте мелко нарезанной зеленью.

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