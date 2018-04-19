Сколько мяса в колбасе: разобраться в составе поможет реформа

Скоро покупатель, выбирая колбасу, сможет делать осознанный выбор. Колбасную продукцию разделят на категории в зависимости от содержания мяса. Сейчас производители этот процент не указывают. Люди могут не знать состав своей любимой «Докторской» или «Краковской», а цена часто не зависит от пищевых добавок.

На вечный вопрос «Сколько мяса в колбасе?» решили ответить чиновники. Со следующего года ее разделят на категории по буквам от А до Д: чем дальше от начала алфавита, тем меньше в составе отборного мяса.

"Категории — это некий сигнал для потребителя, чтобы он мог ориентироваться. Можно одинаково назвать колбасу, которую делают по разным рецептурам, но одна колбаса будет стоить 400 рублей, а другая 200 рублей, потому что у них разный сырьевой состав. Раз низкая категория, значит, цена будет ниже", — объясняет Анастасия Семенова , заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова.

Сегодня на этикетке значится только то, что в составе колбасы мясо есть. А вот положил туда производитель отборные куски или перемолотые кости и шкуру, не сообщается. Чтобы наглядно показать разницу между мясом разных категорий, разделываем свинину. Красная, без прожилок — высший сорт. Та, где жира гораздо больше, годится для колбасы более низкой категории.

"Покупатель должен четко понимать, что он покупает. Либо я делаю выбор в пользу колбасы, в которой содержится не менее 80 процентов мяса, либо я делаю выбор в пользу колбасы, в которой содержится гораздо меньше мяса, она попадает в другую категорию, но производитель мне об этом говорит", — уверен Антон Шалаев , заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Еще производитель предпочитает молчать о том, что он добавляет в свой продукт кроме мяса, это крахмал, манка, красители, антиокислители. Животный белок часто заменяют растительным. Например, из сои. Или гораздо более дешевым — из пшеницы или бамбука. Безвредным, но и бесполезным: клетчатка — балласт для организма.

Но существуют добавки, которых действительно стоит бояться, например, стабилизатор каррагинан может вызывать сильную аллергию. А ведь есть еще ароматизаторы и усилители вкуса.

"Усилители вкуса и усилители вкуса возбуждают нервную систему и вызывают чувство эйфории, поэтому наличие этих составляющих вызывает привыкание, зависимость. Есть люди, которые не могут жить без колбасы", — объясняет диетолог Марият Мухина.