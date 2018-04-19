Какой лук полезнее — обычный, белый или красный?

Известно, что белый лук ароматнее обычного (репчатого), но это далеко не все отличия. В белой луковице больше витаминов, солей железа и эфирных масел. Кроме того, обычный лук уступает белому в количестве содержания минеральных солей и естественных сахаров.

Но есть минус — у белого лука меньший срок хранения.

Состава белого лука:

витамин C;витамин E;витамин H (биотин);витамин PP (никотиновая кислота);витамины группы B;кальций;магний;марганец;железо;фосфор;цинк;калий.

Что касается красного лука, то у него с белым достаточно много общего. Оба они выводят холестерин из организма, укрепляют иммунитет и содержат в себе массу полезных питательных веществ.

Состав красного лука:

витамин C;витамин PP;витамин E;витамины группы B;лимонная и яблочная кислота;флавонол.