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Чай, масло и курица подешевели в Нижегородской области
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Чай, масло и курица подешевели в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Черный чай, сливочное масло и куриное мясо подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 9 по 16 апреля в регионе на 2,6% снизилась средняя цена на черный байховый чай (с 718,1 до 699,2 рублей за кг), на 0,7% подешевело сливочное масло (с 494,7 до 491,07 рублей за кг), на 1,2% — куриное мясо (с 107,9 до 106,7 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 апреля в области снизились средние цены на молоко, рис и пшено.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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