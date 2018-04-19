Чай, масло и курица подешевели в Нижегородской области

Черный чай, сливочное масло и куриное мясо подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 9 по 16 апреля в регионе на 2,6% снизилась средняя цена на черный байховый чай (с 718,1 до 699,2 рублей за кг), на 0,7% подешевело сливочное масло (с 494,7 до 491,07 рублей за кг), на 1,2% — куриное мясо (с 107,9 до 106,7 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 апреля в области снизились средние цены на молоко, рис и пшено.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.