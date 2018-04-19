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В Европе начали продавать еду из червей
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В Европе начали продавать еду из червей 

Вести.Ru 1 час назад
В испанских супермаркетах сети Carrefour появились продукты, сделанные из червей и кузнечиков. Производители говорят, что закуски из насекомых и беспозвоночных богаты витамины и экологичны. Стоит такая еда, однако, недешево — 500 евро за килограмм, сообщает El Mundo.
Европейским гражданам предлагают попробовать «мучных червей с чесноком и зеленью», «шоколадные батончики с молотыми кузнечиками и инжиром», «червей буффало с соусом чили», «сверчков-барбекю с дымком». Еду из насекомых производят во Франции, постепенно распространяя по всем странам ЕС.
В настоящий момент в продажу поступили 10 подобных продуктов. Производители утверждают, что их еда богата железом, кислотами омега-3 и омега-6, витаминами B1, B2 и B3. Кроме того, по словам французов, при производстве «насекомых продуктов» выделяется на 99 процентов меньше вредных выбросов по сравнению с мясной промышленностью.
Еда из насекомых продается упаковками по 14 граммов. Стоит такая закуска 7 евро. Энергетические батончики с кузнечиками несколько дешевле, они стоят по два евро за штуку.
Журналисты утверждают, что закуски из насекомых напоминают чипсы и семечки. Другие дегустаторы говорят, что есть сверчков — все равно, что питаться воздухом. Третьи отмечают сильное послевкусие таких продуктов, которое может прийтись по вкусу не всем.
Согласно прогнозам ООН, к 2050 году, когда на планете будет 9 миллиардов человек, людям придется потреблять насекомых в больших количествах.
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Женский форум
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